Instagram permette di pubblicare da desktop, per il momento è ancora un test

Dopo i primi rumor, ci siamo: Instagram ha introdotto la possibilità di pubblicare foto e video dal desktop. Per il momento è solo un test limitato ad alcuni utenti selezionati casualmente in tutto il mondo. Come era già successo per altri esperimenti del social, non sappiamo quando la feature verrà estesa a tutti gli utenti.

Instagram ha spiegato di voler venire in contro a quegli utenti che utilizzano il social dal loro computer. Fino ad oggi era possibile usare la versione browser di Instagram esclusivamente per guardare i post e le storie dei propri amici, mentre non era possibile caricare contenuti di alcun tipo.

Non ci sono grosse differenze con la versione mobile: gli utenti possono caricare una foto sul loro feed usando gli stessi identici strumenti messi a disposizione dall’app, inclusi i diversi filtri da cui poter scegliere. È anche possibile caricare più foto assieme.

Probabilmente la novità non interesserà la stragrande maggioranza degli utenti, che continueranno ad usare il social dallo smartphone. Si tratta, tuttavia, di una bella differenza per chi usa il social per motivi professionali, pensate anche solo banalmente ai social media manager, che fino ad oggi dovevano passare grafiche e immagini da un device all’altro ogni volta. Ora possono seguire tutto l’iter di creazione di un contenuto direttamente dal computer.