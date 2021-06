Halloween Kills: Universal Pictures pubblica il trailer ufficiale

Universal Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale di Halloween Kills, il film in uscita a ottobre con Jamie Lee Curtis.

25—Giu—2021 / 9:00 AM

Dopo tante piccole anteprime, da poco Universal Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale di Halloween Kills, il film sequel della nuova trilogia con protagonista il personaggio di Michael Myers. Come al solito la protagonista che affronterà Michael Myers sarà la Laurie Strode interpretata da Jamie Lee Curtis.

Questo è il trailer di Halloween Kills.

La storia riprende poco dopo che Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), la figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato Michael Myers a bruciare nella cantina di Laurie, e con quest’ultima che si affretta ad arrivare in ospedale, per curare una grave ferita, pensando di essersi lasciata alle spalle il mostro. Ma Michael è pronto a tornare, e Laurie dovrà farsi forza per contrastarlo ancora una volta.

Universal Pictures, Miramax, Blumhouse Productions e Trancas International Films presentano Halloween Kills, che avrà come altri protagonisti Will Patton nei panni dell’agente Frank Hawkins, Thomas Mann (Kong: Skull Island) e Anthony Michael Hall (The Dark Knight).

Halloween Kills è scritto da Scott Teems (SundanceTV’s Rectify) e Danny McBride e David Gordon Green, per un film basato sul personaggio creato da John Carpenter e Debra Hill. Il film è diretto da David Gordon Green e prodotto da Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block. I produttori esecutivi sono John Carpenter, Jamie Lee Curtis, Danny McBride, David Gordon Green e Ryan Freimann.

L’uscita del lungometraggio è prevista per ottobre.