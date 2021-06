Dune, Cry Macho e The Many Saints Of Newark hanno nuove date d’uscita

Warner Bros. ha operato alcuni cambiamenti in schedule per piazzare meglio Dune, Cry Macho e The Many Saints Of Newark rispetto alla concorrenza.

Con la “macchina cinema” che sta riprendendo a carburare anche in sala, le major si ritrovano ora a dover cercare di incastrare i loro film migliori (che magari, tra l’altro, sono stati chiusi in un cassetto per mesi) con la concorrenza, di modo da non pestarsi i piedi a vicenda in caso di sovraffollamento di titoli affini negli stessi giorni. Warner Bros. dev’essersi fatta un po’ di conti e ha pensato fosse meglio far fare a tre dei suoi film in uscita post-estiva (Dune, Cry Macho e The Many Saints Of Newark) un piccolo walzer.

Dune, in primis: l’atteso film di fantascienza di Denis Villeneuve, già più volte rimandato, è ora posizionato (perlomeno sul mercato americano) al 22 ottobre, quindi circa tre settimane dopo l’ultima data comunicata, ovvero il 1 ottobre. Ad ogni modo, restano fissati gli accordi con la Mostra del Cinema di Venezia per la sua partecipazione alla kermesse così come il fatto che il film uscirà in day-and-date anche su HBO Max per il primo mese.

Questa mossa, molto probabilmente, è stata pensata per evitare di doversi scontrare e, in qualche modo, dividere spettatori e attenzione con l’altrettanto atteso No Time to Die, nuovo episodio di 007 anch’esso pluririmandato. In questo slot ora scivola The Many Saints Of Newark, crime drama di Alan Taylor dall’interessante cast ma con ambizioni decisamente diverse.

Abbiamo infine Cry Macho, nuova opera del Maestro Clint Eastwood tratta dal romanzo omonimo, che viene anticipata dal 22 ottobre al 17 settembre, stessa data di Clifford the Big Red Dog e Copshop.

