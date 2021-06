AVM sarà al MWC 2021 con i suoi prodotti FRITZ!

Mentre continua la corsa delle aziende nell’annunciare la propria presenza al MWC 2021 di Barcellona (Mobile World Congress), non mancano anche grandi ritorni che ancora non si erano fatti notare all’appello. È il caso di AVM, che ha annunciato la sua presenza per il congresso e confermato l’arsenale di prodotti targati FRITZ! che approfondirà in quest’occasione.

Fra Wi-Fi 6 e 5G, l’azienda è pronta a conquistare il palco con la sua linea di novità legate a FRITZ!Box e FRITZ!Repeater, di cui sappiamo già diversi dettagli. È stato infatti confermato che questa ci mostrerà novità in merito a FRITZ!Box 5530 Fiber, FRITZ!Box 6850 5G, FRITZ!!Box 7590 AX e FRITZ!Repeater 6000. Tutte le novità supporteranno l’avanzato standard del Wi-Fi 6 e il 5G, per garantire come di consueto per l’azienda un risultato eccellente e senza riserve.

Durante la conferenza avremo modo di scoprire ulteriori dettagli anche in merito al Wi-Fi 6 e al Mesh Wi-Fi, ma non è detto che ulteriori sorprese non facciano capolino durante la presentazione. È lecito aspettarsi delle novità particolarmente interessanti per la nuova linea di prodotti del brand FRITZ!, che come sempre cerca di dare il massimo senza compromessi, specialmente per quanto concerne gli ultimi modelli delle serie in sviluppo presso l’azienda.

Mancano solamente 3 giorni prima dell’arrivo dell’attesissima Kermesse, che inizierà il 28 giugno e finirà invece l’1 luglio, fornendoci nel corso delle intense giornate tutte le novità attualmente in sviluppo presso moltissimi brand e varie conferenze da tenere d’occhio.

Non sono mancati in queste ore moltissimi annunci relativi a nuovi partecipanti che non vedono l’ora di svelare le proprie novità in cantiere ai fan, e sembra che dopo l’annullamento del MWC 2020 a causa del coronavirus le novità di quest’anno siano davvero scoppiettanti. C’è ancora il tempo per ulteriori partecipanti di aggiungersi, ma il palinsesto di presentazioni è già di per sé pieno di novità a cui prestare attenzione.