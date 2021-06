Turner & Hooch: il trailer della serie Disney+

Dopo che qualche mese fa era stato annunciato l’arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ durante l’estate della serie Turner & Hooch, da poco è stato diffuso il trailer ufficiale dedicato. Si tratta del sequel del lungometraggio con protagonista Tom Hanks, il cui titolo in italiano è Turner e il casinaro.

Qui sotto trovate il trailer di Turner & Hooch.

Sembra che il personaggio interpretato da Tom Hanks, il detective Scott Turner, sia morto nel lasso di tempo narrativo che passa tra il film e la serie TV, e che quindi non ci sarà nel progetto.

Nel film si racconta la storia del detective Scott Turner (Tom Hanks) che collabora con un cane indisciplinato che lo aiuta a trovare un assassino. Mentre nella serie TV il protagonista sarà Josh Peck che vestirà i panni di Scott Turner, il figlio del detective.

La serie, creata da Matt Nix (Burn Notice, The Gifted), vede nel cast anche Carra Patterson nei panni di Jessica Baxter, la coraggiosa e intelligente partner di Scott; Brandon Jay McLaren (Chicago Fire) nel ruolo di Xavier Wilson, un fantastico ed enigmatico maresciallo americano; Anthony Ruivivar (The Haunting of Hill House) nei panni del capo di Scott James Mendez, con un debole segreto per Hooch; Lyndsy Fonseca (Agent Carter) nel ruolo di Laura Turner, la dolce e amante degli animali sorella di Scott; Jeremy Maguire (Modern Family) nelle vesti di Matthew Garland, il figlio di Laura; e Vanessa Lengies (Glee) nei panni di Erica Mouniere, l’eccentrica capo del programma di addestramento per cani degli Stati Uniti Marshals.

La serie tv è in uscita su Disney+ il 16 luglio 2021. Il film originale è disponibile sul servizio di streaming.