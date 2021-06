Turner e il Casinaro – La serie: poster e foto della serie sequel di Disney+

Dopo il trailer, Disney+ ha svelato anche la key art e alcune foto del suo nuovo Original Turner e il Casinaro – La serie, che debutterà mercoledì 21 luglio sulla piattaforma streaming. Quando un ambizioso e riservato US Marshal eredita un grosso cane indisciplinato, si rende presto conto che il cane che non voleva potrebbe essere in realtà il partner di cui ha bisogno. Turner e il Casinaro – La serie ha come protagonista Josh Peck nel ruolo di Scott Turner, figlio del detective Scott Turner interpretato da Tom Hanks nell’omonimo film del 1989.

Il cast della serie vede tra i protagonisti anche Carra Patterson nei panni di Jessica Baxter, la partner coraggiosa e intelligente di Scott; Brandon Jay McLaren nel ruolo di Xavier Wilson, un enigmatico marine diventato US Marshal e Anthony Ruivivar che interpreta Capo James Mendez, il responsabile di Scott con un debole nascosto per il suo nuovo cane, Hooch. Lyndsy Fonseca interpreta Laura Turner, la dolce sorella di Scott amante degli animali; Jeremy Maguire è Matthew Garland, il figlio di Laura che ha un debole per i cani, mentre Vanessa Lengies è Erica Mouniere, l’eccentrica responsabile del programma di addestramento dei cani degli US Marshal. Sono cinque i mastini francesi che recitano nei panni di Hooch, il bavoso e amabile cane di Scott.

Turner e il Casinaro – La serie è una serie originale Disney+ prodotta da 20th Television. Matt Nix è il creatore, executive producer e sceneggiatore. McG è uno degli executive producer e ha diretto l’episodio pilota. Tra gli executive producer ci sono anche Michael Horowitz, Robbie Duncan McNeill e Mary Viola, mentre Josh Levy è co-executive producer.