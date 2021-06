Tower of Terror: Scarlett Johansson protagonista del film Disney

Collider ha riportato che Scarlett Johnasson sarà protagonista e produttrice di un film Disney intitolato Tower of Terror, si tratta di un lungometraggio basato sulla popolare attrazione dei parchi della Casa di Topolino. Insomma, un progetto sullo stile di Jungle Cruise e della celebre saga sui Pirati dei Caraibi.

A scrivere la sceneggiatura di Tower of Terror con Scarlett Johansson sarà Josh Cooley, che ha già lavorato a Inside Out ed a Toy Story 4. Oltre alla Johansson la produzione del film è stata affidata a These Pictures ed a Jonathan Lia. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul lungometraggio.

Tra gli aspetti più suggestivi dell’attrattiva Tower of Terror c’è la voce narrante che ricorda il narratore e creatore di Ai confini della realtà, Rod Serling. Dall’attrattiva è nato un film per la televisione del 1997, che ha avuto come protagonisti Steve Guttenberg e Kirsten Dunst.

Nel 2015 era stato sviluppato un trattamento sulla Tower of Terror, realizzato da John August, e che metteva al centro cinque persone che scomparivano in un ascensore.

Il nuovo Tower of Terror seguirà la base produttiva degli altri film Disney di questo genere, basandosi quindi sul rating PG-13.