OnePlus Nord CE 5G, recensione: uno dei migliori smartphone per qualità/prezzo

Ritorna OnePlus Nord dopo un anno con questo nuovo modello OnePlus Nord CE 5G. La seconda sigla è evidentemente il riferimento al supporto alle nuove reti 5G, mentre la prima sta per “Core Edition” a significare un ritorno all’essenziale: via le camere superflue dello scorso modello ad esempio.

Il concetto è semplice quanto efficace: tutto quello che serve davvero, venduto al giusto prezzo. Un po’ come Samsung ha fatto con la sua “Fan Edition” (FE) dei Galaxy, OnePlus vuole offrire il miglior compromesso tra qualità e prezzo. E mi pare che ci sia riuscita alla grande con questo OnePlus Nord CE 5G.

Partiamo subito dal prezzo, per farvi capire di che parliamo: due le versioni in vendita, la più economica offre 8Gb di RAM e 128Gb di disco interno a 329€ mentre quella “di punta” aumenta la capacità a 12Gb di RAM e 256Gb di disco interno per 399€

Il prezzo, insomma, è ottimo e alla portata di molti. Il punto ora è capire se OnePlus ha “tolto” troppo o no da questo modello.

Il design è molto simile al modello dello scorso anno (OnePlus Nord) il fronte è connotato da bordi sottili, grande schermo OLED (6.43 pollici da 90Hz) e camera frontale ricavata dal classico “hole-punch”, come dicono gli americani, un buco nello schermo che non da troppo fastidio (e purtroppo ha margini superiore e laterale un po’ a caso, ma farò finta di non notarlo) la scocca è in metallo e nella mia versione nera (Charcoal Ink) mi piace davvero molto.

Il retro è minimale, in vetro, con tre camere racchiuse in poco spazio, senza grandi (e inutili) bump e addirittura il flash a parte, davvero contro tendenza rispetto agli ultimi modelli di smartphone top di gamma che cercano di mettere in evidenza il più possibile le camere. Mi piace.

Quello che mi piace di più di questo smartphone è che è super sottile e leggero. Nessuno mi farò mai piacere gli smartphone “grossi”, lo schermo può essere grande, ma il telefono deve essere sottile e leggero per quanto mi riguarda, sono anche disposto a rinunciare ad un po’ di batteria se serve, pur di usare un telefono così.

Questo OnePlus Nord CE 5G è un piacere da tenere in mano con i suoi 170g di peso e 7,9mm di spessore.

Nonostante sia così leggero, ritorna incredibilmente il jack cuffie: era stato tolto dal modello dello scorso anno e ora lo rivediamo, a quanto pare per OnePlus fa parte delle feature “core” che servono in uno smartphone e sinceramente non mi dispiace affatto questa scelta. Peccato però che lo speaker integrato sia uno solo e mono… quindi le cuffie, a cavo o wireless che siano, meglio usarle…

Il processore è il nuovo Snapdragon 750G, di fascia leggermente inferiore rispetto al 765G dello scorso anno, ma più moderno e quindi più veloce, secondo OnePlus il 20% più veloce. Io sinceramente ormai non noto più questi aspetti, quando uno smartphone è veloce, è veloce. Quando è lento, è lento. Tutte le sfumature in mezzo praticamente non esistono più da qualche anno. Questo è veloce, quindi benone, non mi interessa altro.

La batteria è più grande del modello dello scorso anno con i suoi 4,300mAh, ma mi sembra che duri un po’ meno: se con il vecchio Nord si facevano tranquillamente 8 ore di screen time, ora mi fermo a 7 ore. Sono comunque ok per farsi una giornata intera di uso medio/intensivo e probabilmente l’autonomia potrebbe aumentare con un po’ di aggiornamenti software, vedremo. Io personalmente vi consiglio di ridurre il refresh rate dello schermo a 60Hz per guadagnare magicamente un’altra mezz’ora di autonomia: tanto non vi accorgerete della differenza in uno schermo così stretto.

La ricarica è affidata ad un caricatore da 30W con lo standard Warp Charge 30T Plus di OnePlus, non il massimo della velocità (che arriva addirittura a 65W nel OnePlus 9) ma comunque più che sufficiente per l’uso quotidiano. Di base poi sinceramente io preferisco la ricarica normale sempre. 15W? benone. Ricarico i miei smartphone la notte, non voglio distruggere la batteria inutilmente e se ho bisogno di una ricarica di emergenza uso un battery bank, sinceramente non ho mai capito l’esigenza di una ricarica super veloce… magari qualcuno di voi ha bisogni super particolari, lo capisco, ma per l’uomo della strada già 30W sono pure troppi per quanto mi riguarda.

Sul lato software non c’è molto da dire ed è un bene: OnePlus preinstalla il suo OxygenOS che si basa in questo caso su Android 11, aggiungendo qualcosina a livello di funzionalità e di utility proprietarie, giusto per dire che qualcosa c’è in più rispetto ad Android “pulito”. Il che per me va benone: chi usa Android vorrebbe semplicemente personalizzarselo come desidera e usare le utility e app di Google che già di base forniscono tutto quello che serve e anche di più… oltre alle milioni di app di terze parti dell’app store di Google ovviamente.

In generale il OnePlus Nord CE 5G è veloce nell’apertura delle app e nell’uso di tutti i giorni, OxygenOS è fluido e si presenta bene, la versione con 12Gb di RAM che ho provato io fa girare benone anche 7 o 8 app contemporaneamente e sono abbastanza sicuro che anche “soli” 8Gb di RAM siano più che sufficienti per l’uso normale che si aspetta chi spende 300 euro per uno smartphone (sta frase fa già ridere di suo se ci pensate, siamo arrivati ad una quantità di RAM assurda in questi telefoni)

Questo smartphone, come altri di OnePlus, non ha nessuna certificazione IPX che ne certifichi l’impermeabilità o la resistenza a schizzi vari. Questo non significa però che non sia resistente all’acqua, ma semplicemente che OnePlus preferisce su questi modelli economici di non investire in una certificazione che “costa” davvero tanto, in termini monetari e di impegno uomo (ogni singolo device va testato con macchine apposite, per dirne una). Insomma: è costruito per essere resistente all’acqua, ma non è stato certificato da nessuno che quello che comprate voi lo sia davvero… prendetela come vi pare questa cosa.

Le camere: come vi dicevo OnePlus ne ha tolta una rispetto al modello dell’anno scorso, ma ben venga: spero sparisca al più presto la maledetta moda di inserire più camere possibili per abbindolare la gente facendogli credere che lo smartphone sia “figo” solo perché ha quattro o cinque camere. Per quanto mi riguarda poteva anche toglierne un’altra e lasciarne solo due, la principale e il grandangolo. Ma invece no, OnePlus si ostina ad includere anche la terza camera da 2Mpx monocromatica che cercherò di ignorare visto che è totalmente inutile.

Le camere sul retro quindi per quanto mi riguarda sono due: la principale wide da 64mpx con apertura f/1.79 e stabilizzazione elettronica e la ultra wide (119 gradi di angolo di visione) e risoluzione da 8 megapixel.

Le foto diciamo che sono ok. Non certo eccezionali, ne di giorno e men che meno la sera (anche se c’è una specie di modalità notturna che cerca di fare del suo meglio) anche se la camera principale con la giusta luce si fa rispettare, è ben definita e ha colori non male.

Per valutare le camere vi faccio vedere uno scatto difficile in studio: poca luce e un sacco di dettagli e colori. Ecco come ne esce OnePlus Nord CE 5G:

Sembra una foto discreta, ma se si ingrandisce si vede subito quanto il post processing aggiunge una infinità di sharpening. Può andare bene insomma per essere postata sui social senza ingrandirla troppo, ma purtroppo i limiti di un sensore piccolo come quello di uno smartphone sono fisici, non c’è niente da fare.

Ed ecco invece la stessa foto scattata con la camera ultrawide, che perde ulteriormente dettaglio inevitabilmente:

E sotto il dettaglio della stessa foto:

La camera frontale per i selfie è altrattanto “ok”. Nel senso che anche lei non fa miracoli, ma non fa neanche cagare: visto il prezzo direi che va alla grande. Se paragonata alla frontale di iPhone 12 ad esempio, la differenza si vede, ma considerando che stiamo parlando di uno smartphone che costa 3/4 volte, direi che ci possiamo benissimo accontentare. La camera frontale non è più ultrawide come nel modello dellos corso anno, cosa che puà essere una sfiga se volevate poter inquadrare di più, o un culo se preferite avere selfie migliori e con più dettaglio.

Potete scaricare le tre foto che ho usato come confronto (wide, ultrawide e frontale) scattate con iPhone 12 e con OnePlus Nord CE 5G, qua: OnePlusNordCE5G_photos. Quelle embeddate qui sopra ricordatevi che sono ri-compresse e ridimensionate dal nostro CMS.

Altre foto che ho fatto negli scorsi giorni, sempre ricordandovi che sono compresse dal nostro CMS:

Scheda Tecnica

SoC Snapdragon 750G di Qualcomm con GPU Adreno 619 Display Fluid AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ da 2400×1080 pixel in rapporto 20:9, frequenza di aggiornamento da 90Hz, densità di 410ppi e supporto sRGB e gamma di colori P3 Memoria 8/12GB RAM LPDDR4x

128/256GB memoria di archiviazione non espandibile Fotocamere 64MP con pixel da 0,7μm, lente 6P, EIS, apertura f/1,79

8MP ultra grandangolare con campo visivo da 119° e apertura f/2,25

2MP monocromatico con apertura f/2,4

Frontale 16MP con sensore Sony IMX471, stabilizzatore digitale e apertura f/2,45 Connettività 5G SA/NSA, LTE Cat.18/dl e Cat.13/ul (1.2Gbps/150Mbps), Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac dual band, USB-C 2.0, NFC, GPS assistito con GLONASS e Galileo Audio mono, jack 3,5mm Sensori impronte in display, luminosità, prossimità, accelerometro, giroscopio e bussola elettronica Batteria 4500mAh supporto alla ricarica rapida WarpCharge 30T Plus (5V/6A) Dimensioni e peso 159,2 x 73,5 x 7,9 mm – 170 grammi Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente OxygenOS Colori Blue Void, Charcoal Ink e Silver Ray

