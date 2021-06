Lenovo Go Wireless Charging Kit: la ricarica wireless arriva su tutti i laptop, ma ne vale la pena?

Lenovo ha annunciato il Go Wireless Charging Kit, un accessorio che porta la ricarica wireless sulla maggior parte dei laptop. Costa 139,99$.

24—Giu—2021 / 11:02 AM

Lenovo ha annunciato il Go Wireless Charging Kit, ossia un tappetino che consente di ricaricare via wireless – più o meno – ogni singolo laptop. Il più o meno è d’obbligo: il tappetino è spesso 3.2mm e va collegato ad un caricabatterie da parete, mentre è necessario installare un secondo ricevitore wireless sotto la base del laptop, che a sua volta si collega via USB-C al laptop fornendo la ricarica.

Da un cavo che va dal caricatore al laptop, si passa a ben due cavi e due accessori separati. Ha senso?

Lenovo non usa lo standard Qi, che è di gran lunga il più usato dagli smartphone con supporto alla ricarica wireless. Al contrario, l’azienda cinese ha scelto di usare la tecnologia Power by Contact della Energy Square.

Il Go Wireless Charging Kit funziona con la maggior parte dei laptop da 13 o 14 pollici, ma è sconsigliato con i laptop con schermo touch. La ricarica è fino a 65W, con un’efficienza del 93%. Funziona sia con Windows che con i Mac.

Lenovo metterà in vendita il suo Go Wireless Charging Kit a partire da ottobre. Il prezzo per il mercato statunitense è fissato a 139,99$. Il prodotto fa parte di una nuova famiglia di accessori con ricarica ad induzione chiamata ‘Go’. Include anche delle cuffie e un caricabatterie portatile, tra le altre cose.