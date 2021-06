Kickstarter ridurrà la settimana lavorativa a quattro giorni

Kickstarter ha annunciato un nuovo piano per offrire più flessibilità ai suoi dipendenti. La piattaforma leader nel settore del crowdfunding introdurrà, in via sperimentale, una settimana lavorativa di soli quattro giorni. L’obiettivo è quello di dare ai lavoratori più tempo da spendere in famiglia o per progetti creativi.

Il test, scrive Axios, dovrebbe iniziare a partire dal 2022. Non è chiaro se l’esperimento coinvolgerà tutti i dipendenti o solamente una parte di essi. Molti dettagli devono ancora essere decisi.

La pandemia ha dato il via ad un’importante trasformazione all’interno del mondo del lavoro. Questo è soprattutto vero per le tech company. Molte aziende hanno iniziato a chiedersi se sia ancora necessario costringere i lavoratori a presentarsi ogni giorno in ufficio, alcune compagnie hanno deciso di consentire ai dipendenti di continuare a lavorare da remoto. Altre aziende, come Apple, hanno scelto di tornare alla normalità, incontrando l’opposizione dei lavoratori.

Il CEO di Aziz Hasan ha spiegato di essere affascinato da tempo dall’idea di ridurre la settimana lavorativa a solamente quattro giorni, ma sarebbe stata proprio la pandemia a dargli lo stimolo per tentare un esperimento in tal senso. Hasan ha detto di augurarsi che altre aziende decidano di fare altrettanto: “più sono gli esperimenti, maggiore saranno le conoscenze apprese che possiamo condividere”.