Impero criminale: trailer italiano del film con Sam Claflin e Timothy Spall

Arriverà direttamente in Home Video e VOD per Eagle Pictures Impero criminale, crime thriller con protagonisti Sam Claflin e Timothy Spall.

Sam Claflin (Finnick Odair in Hunger Games e recentemente visto in Enola Holmes come Mycroft Holmes) è il protagonista di Impero criminale (The Corrupted, in originale), di cui vi mostriamo oggi il trailer italiano.

Impero criminale è un crime thriller, diretto da Ron Scalpello, che vede nel cast anche il fratello di Claflin (il meno noto Joe) e Timothy Spall, in arrivo nel nostro Paese direttamente in Home Video e in VOD: da luglio sui maggiori store online e dal 19 agosto in DVD e Blu-ray.

Questa la sinossi ufficiale:

Una pericolosa e oscura rete di corruzione si muove sotto le luci accecanti e i luoghi imponenti del nuovissimo skyline di East London. Dietro ai Giochi Olimpici del 2012 c’è chi si è arricchito mentre a farne le spese sono sempre loro, i reietti. È il caso di Liam McDonagh (Sam Claflin), pugile di talento, che, dopo una rapina a mano armata e nove anni di carcere, oggi non vuole altro che una vita serena. Peccato che suo fratello Sean (Joe Claflin) sia cascato nel gioco spietato dell’imprenditore Clifford Cullen (Timothy Spall), socio in affari del potente Anthony Hammond (Hugh Bonneville). Spaccio, violenza, omicidi: il veleno si è insinuato nella società e nel cuore pulsante del Regno Unito.

