Guerrilla Games cerca dipendenti con esperienza su MMORPG e Open World

Uno degli studi più talentuosi di Sony, Guerrilla Games, ha attualmente le mani in pasta sull’imminente Horizon Forbidden West, che dovrebbe arrivare nel 2021, salvo rinvii inaspettati. Non sappiamo se attualmente la software house sià già al lavoro lavoro su un nuovo progetto, ma sembra che presto o tardi potremo mettere mano su un vero e proprio MMORPG sviluppato da Guerrilla.

Non c’è stato ancora un annuncio in merito, e sempre che il gioco esista davvero, è probabile non ce ne sia alcuno per molto tempo, ma un annuncio dell’azienda è riuscito ad attirare l’attenzione. Sul sito ufficiale viene infatti richiesta una figura con esperienza nel design di storie e narrativa nei giochi online, MMORPG e open world RPG per lavorare nel team come Lead Writer.

Fidandoci di quanto richiesto, possiamo quindi supporre che il prossimo progetto (o uno dei prossimi) della software house ospiterà in qualche modo una componente online, e potrebbe essere un MMORPG in arrivo su PlayStation 5.

Il team ha un ventaglio di possibilità davvero espanso, dalla serie ormai abbandonata di Killzone, al mondo collaudato con Horizon Zero Dawn, e Sony potrebbe permettere anche allo studio di realizzare una nuova IP proprio per questo progetto.

C’è da considerare che sul sito ufficiale sono presenti diversi annunci di lavoro, e non vengono fatte menzioni relative alla ricerca di personale specializzato nei giochi multiplayer online, di conseguenza potrebbe con ottime probabilità trattarsi di un titolo neanche entrato in fase di produzione.

Fra gli altri requisiti per candidarsi come Lead Writer troviamo richieste per nulla trascurabili, ed è chiaro che anche in questo caso la software house sia alla ricerca di personale eccellente, che in fondo si troverebbe a curare titoli AAA con molte responsabilità. Per ora, non ci resta però che aspettare un annuncio ufficiale del prossimo progetto.