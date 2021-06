Courteney Cox ha sofferto per la mancata nomination agli Emmy Awards

L'attrice che ha interpretato in Friends Monica Geller si sente ancora ferita per essere stata l'unica del cast non nominata agli Emmy Awards.

Courteney Cox, che per anni ha vestito i panni di Monica Geller, ha detto durante un’intervista di sentirsi ancora ferita per non essere stata nominata agli Emmy Awards, al contrario dei suoi altri cinque colleghi. Questo ovviamente non l’ha esclusa dal voler festeggiare ogni volta che uno di loro riceveva la nomination, ma per poter finire in nomination ha dovuto aspettare il Golden Globe con Cougar Town.

Durante un’intervista fatta con Howard Stern, l’attrice ha esternato questa sua sofferenza, non tanto per non essere mai stata nominata, ma per essere stata l’unica a non ricevere la nomination.

Si mi ha sempre fatto male. Quando ogni singolo membro del cast è stato nominato, mi ha fatto ferito. Sono sempre stata felice per tutti, ma quando poi ho realizzato di essere l’unica senza ha fatto male.

Di tutto il cast, le uniche due attrici che l’hanno vinto sono state Jennifer Aniston (2002) e Lisa Kudrow (1998). I tre attori maschi invece, tutti e tre con almeno una nomination, non hanno mai vinto l’Emmy Award.

Nel corso del tempo poi, tutti gli attori hanno ricevuto nomination agli Emmy con altri progetti ad eccezione della stessa Courteney Cox, che però è stata nominata per i Golden Globe con la prima stagione di Cougar Town