AOC: presentato monitor 4K da gaming con 144 Hz e 1ms di latenza

AOC, noto brand nel mondo del gaming, ha mostrato un nuovo monitor 4K da gaming con ben 144 Hz di refresh rate e una latenza di 1ms, per un totale di 28 pollici.

AOC ha annunciato un monitor che verrà rilasciato ad agosto dedicato ai videogiocatori: questo avrà 144 Hz di refresh rate, 1 millisecondo di latenza, una risoluzione 4K e una diagonale di 28 pollici. Il dispositivo sarà inoltre compatibile con AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync.

Il monitor, pensato per il gaming, sarò adattabile sia a PC che alle nuove console dotate di VRR. Come recita inoltre il comunicato stampa, avrà tutto il necessario richiesta da un videogiocatore.

Per quanto riguarda il design, il nuovo AOC U28G2XU da 71 cm (28″) è caratterizzato da dettagli rossi e schermo con 3 lati privi di bordi. È dotato di pannello IPS con risoluzione 4K nativa (3840×2160). Il refresh rate da 144 Hz con 4K di risoluzione è supportato da due connettori DisplayPort (1.4), mentre i due connettori HDMI 2.0 supportano 4K @ 60 Hz. Se il nuovo U28G2XU è progettato per il mondo del PC gaming, anche le console di ultima generazione possono essere usate con un refresh rate a 120 Hz e risoluzione QHD attraverso il connettore HDMI 2.0.

Il pannello dello schermo sarà un IPS, così da offrire un angolo di visione di 178 gradi, e avrà una luminosità di 370 nit, affiancata ad un contrasto pari a 1000:1. Disponibili molte funzioni poi utili per i gamer, come la possibilità di mettere una disposizione a schermo Picture-in-Picture, tale da permettere la visione di due sorgenti in contemporanea.

L’AOC U28G2XU supporterà fino a 6 modalità di gioco e avrà Dial Point (per la sovrapposizione del mirino), la funzione Game Colour (per gestire la saturazione dei colori) e lo Shadow Control.

L’AOC U28G2XU sarà disponibile da agosto di quest’anno, e sarà venduto a 739€: il prodotto è di fascia alta e unisce molte caratteristiche ricercate dai videogiocatori, che altrimenti spesso devono accontentarsi senza avere tutte le feature necessarie.