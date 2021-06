Turner e il Casinaro: trailer ufficiale della serie sequel per Disney+

“Il cucciolo che non voleva… potrebbe essere il partner di cui ha bisogno.” Questo l’incipit di Turner e il Casinaro, la divertente nuova serie Disney+ in arrivo il 21 luglio in USA e che prende le mosse da un mitico film anni ’90 omonimo con protagonista Tom Hanks… insieme al “Casinaro” (Hooch, in lingua originale).

La storia della serie vede Josh Peck nei panni di Scott Turner, figlio del personaggio di Hanks nel primo film, che intraprende la sua carriera poliziesca con al fianco, proprio come accadde al padre, un cane con cui inizialmente non riuscirà a sintonizzarsi, per poi infine finire a voler davvero bene.

Nel cast anche Vanessa Lengies, Anthony Ruivivar, Carra Patterson, Lyndsy Fonseca, Paul Campbell e Becca Tobin, oltre a Reginald VelJohnson, già presente ai tempi di Hanks.

Questa la sinossi del film originale: Scott Turner, detective maniaco della pulizia, deve accogliere il mastino Hooch, che, oltre a sbavare, pare deciso a distruggergli casa e carriera. Ha così inizio un esilarante braccio di ferro.

Leggi anche: