OneDrive: Microsoft aggiungerà nuove feature per la modifica delle foto

Microsoft inserirà all’interno del suo cloud OneDrive una funzione dedicata al photo editing, così da permettere agli utenti di modificare le foto in modo veloce e online. L’arrivo dovrebbe essere dietro l’angolo per queste feature (che comunque saranno basilari e permetteranno di fare poche modifiche).

L’articolo rilasciato sul sito ufficiale non parla solo di questo, ma spiega come l’inserimento di tali feature sia solo l’inizio di una serie di migliorie in arrivo nel corso dell’anno.

Stiamo estendendo l’idea di innovazione senza sosta anche all’esperienza legata alle foto, che migliorerà la gioia che i vostri scatti sapranno donarvi. Come sempre, potete aspettarvi che tutti i contenuti rimarranno coperti da privacy – non scannerizzeremo le vostre foto, file o contenuti personali per pubblicità adatte a voi, e non condivideremo le vostre informazioni senza permesso.

Le funzioni che il documento mostra sono il classico taglio, il fatto di poter ruotare la foto (o in caso capovolgerla), e l’aggiustamento dei valori. Questi ultimi, una delle cose più importanti per chi ritocca le proprie foto, saranno luminosità, esposizione, contrasto, luci e ombre.

Potrete anche mettere mano a valori come la saturazione, il calore delle luci e la tinta, così da poter dare anche qualche effetto particolare agli scatti. Le funzionalità però non si fermeranno soltanto all’editing, ma arriveranno anche alla condivisione, organizzazione e fruizione.

Potrete infatti inviare le vostre foto, direttamente dall’app, su Chromecast, così da potervi godere in diretta e su grande schermo i vostri scatti. Potrete inoltre ottimizzare le vostre foto così da organizzarle per data o, in caso fosse più comodo per voi, anche per origine.

Non mancheranno infine dei filtri che permetteranno di cercare ciò che volete in modo veloce e dettagliato, dandovi accesso in modo immediato al vostro bagaglio di foto archiviate sul cloud.