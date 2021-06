Instagram testa un nuovo algoritmo: prima i post suggeriti, poi gli amici

Instagram starebbe testando un nuovo algoritmo che, seguendo gli interessi dell’utente, provvederà a mettere post suggeriti prima di quelli dei propri amici. Non sarà ovviamente qualcosa di divisivo: i post infatti verranno intervallati con i soliti, permettendovi di vedere entrambi.

La scelta sembrerebbe concentrata attorno alla scoperta di nuovi profili e contenuti: ad aiutare ci penserà infatti un sistema di controllo che, mettendo la stellina alla categoria, vi darà una maggioranza di quel tipo di contenuti. D’altra parte l’utente potrà comunque silenziare per trenta giorni questi post, permettendo di avere una bacheca “pulita” dai post suggeriti.

Il test partirà, per adesso, su un numero limitato e ristretto di utenti: in caso il feedback fosse positivo, questa potrebbe essere ampliata a tutti gli altri utenti, cambiando di molto le dinamiche di Instagram. Se infatti fino ad oggi l’unico modo per farsi scoprire erano hashtag e Reels, ora invece potrebbe essere utile creare contenuti categorizzati.

Purtroppo questa scelta andrà sicuramente contro a chi usa Instagram solo per vedersi i propri affari: molte persone infatti, magari con un esiguo numero di persone seguite, potrebbero trovare fastidioso questo servizio (che ovviamente non sarà opzionale). Tutto questo potrebbe portare alla fine ad un utilizzo smodato dell’azione di “silenzio” verso le categorie, cosa che porterebbe non poco fastidio all’utente finale.

D’altra parte, poter scegliere le categorie permetterà al fruitore del social di scegliere cosa vedere: se questo può sembrare poco, in realtà è davvero tanto. Poter avere una bacheca con contenuti “estranei” ma comunque categorizzati darebbe un ottimo servizio all’utente e un grande vantaggio ai content creator.

Non ci resta che attendere gli eventuali test del nuovo algoritmo, così da capire quanto questo inficerà, nel bene o nel male, nella User Experience del social (sempre se arrivi in via definitiva).