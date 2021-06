His Dark Materials 3: le riprese della terza stagione sono iniziate

Le riprese di His Dark Materials 3 sono appena iniziate, secondo quanto comunicato da HBO e BBC One. Comunicati anche i nuovi membri del cast.

HBO e BBC One hanno annunciato l’inizio delle riprese di His Dark Materials 3, la terza stagione della serie che in Italia è arrivata attraverso Sky. Questa nuova stagione è basata sul libro conclusivo della saga di Philip Pullman.

Secondo una prima descrizione di His Dark Materials 3 nelle nuove puntate vedremo:

Will (Amir Wilson) e Lyra (Dafne Keen) viaggiare attraverso diversi mondi sempre con l’obiettivo di proteggersi l’uno con l’altra.

His Dark Materials è prodotto da Bad Wolf in associazione con la New Line Cinema per BBC One ed HBO. Dafne Keen e Amir Wilson guidano un cast che è completato da Ruth Wilson come Mrs. Coulter, Simone Kirby nei panni di Mary Malone, Will Keen come Father President McPhail, Jade Anouka che interpreterà Ruta Skadi, Ruta Gedminstas come Serafina Pekkala e James McAvoy nei panni di Lord Asriel.

Mentre tra i nuovi ingressi troviamo Adewale Akinnuoye-Agbaje (Suicide Squad, Lost) che farà il comandante Ogunwe; Jamie Ward (Tyrant) nei panni di padre Gomez; e poi ancora Kobna Holdbrook-Smith (Zack Snyder’s Justice League), Simon Harrison (No Man’s Land, Everest) e Chipo Chung (Into the Badlands) saranno gli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania. Infine Amber Fitzgerald-Woolfe sarà Ama.