Demon Slayer The Movie – Il Treno Mugen: in arrivo su Amazon Prime Video il film dei record

A sorpresa, Dynit e Amazon Prime Video annunciano l'arrivo in Italia dell'attesissimo Demon Slayer The Movie – Il Treno Mugen su piattaforma, dal 13 luglio.

In Giappone è stato un vero fenomeno di costume che ha sbancato tutti i botteghini, superando Doraemon, Studio Ghibli, Evangelion, L’Attacco dei Giganti e One Piece; nei Paesi esteri dove è già uscito ha ottenuto ottimi risultati. Stiamo parlando, naturalmente, di Demon Slayer The Movie – Il Treno Mugen, il film di raccordo tra la prima e la seconda serie animata di Demon Slayer (Kimetsu no yaiba), ora finalmente in arrivo anche da noi.

L'attesa è finalmente finita! Demon Slayer: Il Treno Mugen, dal 13 Luglio su Amazon Prime Video! Posted by Dynit on Wednesday, June 23, 2021

Molti fan, in verità, speravano di vederlo al cinema, per come è stato concepito, ma ad averlo su Amazon Prime Video e, oltretutto, con una data così ravvicinata (13 luglio) non ci dà modo di lamentarci. Sia Dynit (che curerà il doppiaggio italiano) che Prime Video hanno pubblicato l’annuncio tramite YouTube e i propri canali social; non sappiamo se, come successo anche per la prima stagione della serie animata, arriverà in seguito anche su Netflix.

La serie animata, attualmente, è composta di una sola stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in questo lungometraggio animato (Mugen Ressha-hen, ovvero Saga del treno dell’Infinito) che ha sbancato i botteghini nipponici (e non solo: siamo a quasi mezzo miliardo di dollari di incasso globale!) raccontando il successivo arco narrativo. Il manga originale è opera di Koyoharu Gotouge, mentre la serie animata è dello Studio Ufotable.

Demon Slayer, il film, segue direttamente gli eventi della serie anime. I protagonisti, intraprendendo una missione segreta a bordo del misterioso e inquietante treno Mugen, saranno messi alla prova oltre i confini della coscienza, mentre affronteranno un terribile demone deciso a trasformare i loro sogni in incubi.

