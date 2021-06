WhatsApp, Facebook e Instagram: in arrivo update per i negozi

Come confermato da Mark Zuckerberg, Facebook, Whatsapp e Instagram riceveranno importanti update che abiliteranno varie feature per i negozi.

Presto WhatsApp e Instagram daranno agli utenti la possibilità di sfruttare nuove feature, confermate quest’oggi da Mark Zuckerberg su Facebook. Si parla questa volta della possibilità di effettuare acquisti nei negozi attraverso i social, rendendo l’esperienza decisamente più veloce e intuitiva.

Non abbiamo ancora avuto modo di scoprire dettagli precisi in merito agli aggiornamenti legati ai negozi digitali che arriveranno su WhatsApp e Instagram, ma il fondatore di Facebook ci ha già fornito un’infarinatura in merito a quello che potremo aspettarci nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Si inizia con Instagram Visual Search, che come dichiarato permetterà agli utenti di trovare dei prodotti semplicemente basandosi sulle immagini, attraverso presumibilmente un’intelligenza artificiale dedicata.

WhatsApp integrerà preso la possibilità di visualizzare i negozi direttamente dall’applicazione, e verrà permesso agli utenti di parlare con le aziende prima di acquistare dei prodotti. Queste dovranno impostare il loro negozio virtuale solamente una volta, poiché funzionerà su Facebook, Instagram e WhatsApp allo stesso modo e potrà essere trasferito.

Per quanto concerne il Marketplace di Facebook, Zuckerberg ha dichiarato che più di 1 miliardo di persona sfrutta l’ecosistema ogni mese. L’obiettivo è quello di rendere facile alle imprese l’esportazione dei propri negozi all’interno del grande negozio virtuale, al fine di poter raggiungere ancora più utenti.

Come ultimo punto, Zuckerberg ha accennato a un nuovo sistema di pubblicità legato ai negozi, il quale servirà per personalizzare l’esperienza degli acquisti. Non sappiamo anche in questo caso i dettagli precisi, ma è possibile si tratti di una feature che accomunerà i negozi installati su tutte e 3 le piattaforme, il che potrà risultare particolarmente comodo per le imprese.

Resta ancora da capire quando questi update arriveranno ufficialmente, visto che si parla solamente di un debutto imminente, ma potremmo ricevere ulteriori dettagli in merito – e perché no, magari qualche foto e video illustrativi – già nel corso delle prossime settimane.