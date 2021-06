Twitter: su iOS è possibile condividere Tweet sulle storie Instagram

Da adesso sarà possibile, almeno su dispositivi iOS, condividere i proprio Tweet anche su Instagram: la funzione infatti, inserita nei dispositivi Apple, permetterà di condividere i contenuti messi sulla piattaforma dell’uccellino blu direttamente sulle storie di Instagram in modo pratico e veloce.

Niente più screenshot da ritagliare e inserire, niente più taglia e cuci per poter mettere un Tweet sagace sulle proprie storie. Da adesso ogni Tweet potrà essere condiviso direttamente scegliendo l’apposita voce.

Questa feature, che in realtà è in testing dalla fine del 2020, è arrivata soltanto oggi ufficialmente sull’applicazione, facendo felici molti content creator. La funzione ad ora non permette una conversione vera e propria: il Tweet che viene condiviso sulla storia non reindirizza al profilo Twitter, diventando a tutti gli effetti una vera e propria immagine.

Stavolta però, al posto di dovervela creare da soli, ci penserà l’applicazione in automatico. Inoltre la condivisione vedrà una foto scontornata con degli spigoli smussati e uno stile molto vicino a quello che possiamo vedere sui post originali di Twitter, senza quindi presentarsi magari con imprecisioni varie dovute al taglio da fare con lo smartphone.

Capita spesso che Tweet divertenti e importanti rimbalzino in modo veloce tramite Instagram e altre applicazioni, e spesso alcuni di questi presentano parole poco leggibili, o magari testi tagliati male. La feature, che si spera in futuro permetterà anche di rendere questi Tweet cliccabili così da reindirizzare sul profilo dell’autore, apre le porte a molte possibilità, e magari anche ad una possibile collaborazione.

Ora non ci resta che attendere l’arrivo anche sui dispositivi Android, oltre che le eventuali funzionalità in aggiunta che potrebbero essere inserite, e che magari potrebbero portare ad uno scambio di condivisioni capace di permettere, sia a chi fa questo per divertimento sia a chi lo fa per mestiere, una crescita dei profili.