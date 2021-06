Transformers 7: il titolo del film con Anthony Ramos sarà Transformers: Rise of the Beasts

Transformers 7, il nuovo capitolo della saga ha rivelato il suo titolo: il film s’intitolerà Transformers: Rise of the Beasts. Il lungometraggio sembra già essere in fase di produzione sul set, e l’uscita è prevista per il 2022. Il protagonista di questo nuovo lungometraggio sarà Anthony Ramos.

Il personaggio di Ramos sarà un eroe vulnerabile, che ha commesso diversi errori nella vita, e che è abbastanza giovane per trovare redenzione, cosa che farà grazie al supporto di Optimus Prime. I villain principali del film saranno i Terrocons.

Gli altri protagonisti del lungometraggio saranno l’interprete di Judas and the Black Messiah Dominique Fishback, e l’attrice di Oz e Dexter Luna Lauren Velez, che vestirà i panni della madre del personaggio protagonista.

Paramount ed Hasbro hanno scelto il regista di Creed II, Steven Caple Jr., per dirigere questo nuovo capitolo dei Transformers, che sarà basato su una sceneggiatura scritta da Joby Harold, che ha già lavorato al film di Netflix Army of the Dead.

In produzione c’è anche un altro film sui Transformers, a testimonianza del fatto che, dopo il passaggio di testimone lasciato da Michael Bay, il franchise si sta cercando di rinnovare. Già nel 2018 è uscito lo spin-off Bumblebee, ed ora i Transformers stanno proseguendo sulla rotta del cambiamento.