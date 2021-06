Redmi K50 presto in arrivo dopo la serie K40?

Il direttore generale di Redmi ha chiesto agli utenti quali miglioramenti desidererebbero per la serie K50, e sembra che questa esista davvero

Non è passato molto da quando la serie Redmi K40 è arrivata sul mercato, e sembra che potremmo essere particolarmente già vicini alla serie Redmi K50. Il direttore di Redmi ha recentemente anticipato che la serie K50 arrivare, chiedendo agli utenti diverse informazioni in merito a cosa vorrebbero nei nuovi telefoni pubblicamente.

La domanda posta ufficialmente è ancora disponibile sulla piattaforma di Weibo. Nello specifico questa recita

Quali feature/configurazioni/esperienze vorremmo vedere nei futuri prodotti K50?

I fan si sono ovviamente scatenati nei commenti, proponendo mille possibili idee che potrebbero rendere unica la nuova serie Redmi. Inutile dire che coloro che hanno provato i K40 sono stati in grado di specificare le principali criticità, sperando che queste possano essere sistemate nei nuovi modelli, venendo invece affiancate da molti nuovi pregi.

Si è parlato dell’introduzione di Qualcomm più potenti, di pannelli più performanti e in grado di migliorare la resa grafica, come anche di un potenziamento dedicato alla celestiale ricarica veloce, particolarmente apprezzata dai fan di Xiaomi ma ancora con margine di miglioramento. C’è chi si è spinto nel chiedere delle versioni da 512GB di memoria interna, e chi vuole invece delle fotocamere più performanti.

Ovviamente, degli smartphone senza compromessi sarebbero impossibili, in quanto si perderebbe il senso della serie economica di successo targata Xiaomi, ma l’azienda potrà capire dal feedback degli utenti quali sono i campi in cui dei miglioramenti potranno essere maggiormente apprezzati.

Attualmente non sappiamo se la serie K50 sia prossima al rilascio, o se verrà annunciata presto, ma speriamo che le domande da parte dell’azienda possano tramutarsi in ottimi spunti di discussione, e che quanto richiesto dagli utenti possa finire all’interno dei nuovi dispositivi.

Nonostante non sia ancora conferma l’effettiva esistenza della serie Redmi K50, il post ufficiale di oggi sembra aver già dissipato ogni dubbio in merito, ma dovremo attendere aggiornamenti ufficiali per scoprire le novità che potrebbero arricchire i nuovi dispositivi dell’azienda.