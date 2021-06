Indiana Jones 4-Movie Collection: il cofanetto 4K Ultra HD per festeggiare i 40 anni

A 40 anni dall'arrivo in sala de I Predatori dell'Arca Perduta, Koch Media presenta Indiana Jones 4-Movie Collection, per una "prima visione" home video in 4K!

In occasione del 40esimo anniversario del cult di Steven Spielberg con protagonista Harrison Ford, Indiana Jones: I Predatori dell’Arca Perduta (eh si, era il 12 Giugno 1981), riviviamo per la prima volta le sue indimenticabili gesta in uno spettacolare formato video 4K Ultra HD nello speciale cofanetto che racchiude i quattro film con protagonista l’iconico archeologo creato da George Lucas: INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION.

Tra celebrazioni di questo anniversario importante e “l’imminente” arrivo del quinto capitolo della saga, Indiana Jones nell’ultimo periodo è tornato a vivere nel cuore di tutti noi. Avventura, paura, brivido e adrenalina, queste alcune delle emozioni alla base di uno dei franchise cult e nerd più importanti degli anni ’80.

Ora, per la prima volta in assoluto, tutti e quattro i film sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision® e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Un ritorno al passato ma decisamente in grande stile!

Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un’immagine incontaminata e di altissima qualità. Tutti i lavori sulle pellicole sono stati approvati dal regista Steven Spielberg (e ci sembra il minimo).

La versione rimasterizzata de I Predatori Dell’Arca Perduta – e si, perché si deve dare il massimo soprattutto con il film delle origini che ha dato inizio alla storia di una grande leggenda cinematografica – comprende anche il doppiaggio italiano originale.

I 9 dischi della INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION includono: i 4 film in 4K Ultra HD, i 4 film in Blu-ray™ e un Blu-ray™ con sette ore di contenuti extra. Se c’è una cosa che non può mancare sono proprio i dietro le quinte, making of e backstage che ci mostrano con video di repertorio, interviste e molto altro ancora, come tutto questo ha avuto inizio. Anche qui in una versione video più che ottima, in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

E parlando di tracce audio, anche qui il cofanetto cerca di soddisfare le esigenze di tutti: Dolby Digital 5.1 canali (640 kbps) – per I Predatori dell’Arca Perduta c’è anche una seconda traccia in Dolby Digital 2.0 canali per il ridoppiaggio di Harrison Ford (Pino Insegno) e l’originale del 1981 (Michele Gammino).

Per chi fosse provvisto di impianto multicanale, disponibile anche il Dolby ATMOS inglese, la vera chicca dell’intero cofanetto.

La INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION sarà disponibile anche in una pregiata Steelbook in Limited Edition per soddisfare anche i palati dei collezionisti più accaniti. E in entrambe le versioni, giusto per non farci mancare nulla, è inclusa nella confezione una mappa da collezione.

Indiana Jones 4-Movie Collection è disponibile dall’8 Giugno!