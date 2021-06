Il Telescopio Spaziale Hubble è offline da più di una settimana: i tecnici della NASA ancora in difficoltà

Ennesima fumata nera per il telescopio della NASA Hubble. Il payload computer non dà ancora segni di vita, il telescopio è fuori uso da oltre una settimana.

Niente da fare per i tecnici della NASA, il telescopio spaziale Hubble è ancora offline. Il problema, di natura tecnica, persiste ormai da più di una settimana

Il problema si è manifestato lo scorso sabato 13 giugno e dipende dal deterioramento della memoria principale usata dal payload computer, un NSSC-1. Nonostante il lancio del satellite sia avvenuto nel 1990, il computer in questione è stato progettato negli anni 80 — ma il design originale risale addirittura agli anni 70. Il payload computer monitora la salute dei diversi componenti del telescopio. Se tutto funziona a dovere, il computer principale riceve un segnale chiamato ‘keep-alive’. Il segnale non viene più trasmesso correttamente da oltre una settimana.

A causa dell’errore, il telescopio Hubble è entrato automaticamente nella modalità di sicurezza: blocca tutti gli strumenti scientifici del telescopio, rendendolo inservibile.

Virtualmente il telescopio spaziale può contare su quattro diversi moduli di memoria, ma tutti i tentativi di eseguire il codice per passare ad uno dei moduli di backup hanno fatto cilecca. Ancora prima l’agenzia spaziale aveva tentato un’operazione di riavvio, ma senza risultati apprezzabili.

Non è la prima volta che Hubble fa preoccupare la NASA e il resto del mondo: nel 2018, nel corso di pochi mesi, erano andati fuori uso il giroscopio e la Wide Field Camera 3. L’ultima missione di manutenzione – la STS-125 – per potenziare il telescopio con un nuovo modulo NSSC-1 (progettato per uno scopo diverso dal payload) risale ad oltre un decennio fa. Correva l’anno 2009.

Nel corso del 2021 la NASA dovrebbe finalmente mandare in orbita il Telescopio spaziale James Webb, progettato proprio per rimpiazzare Hubble. Salvo sorprese, il lancio è previsto per ottobre.