Fast & Furious: la Toyota Supra di Brian O’Conner venduta all’asta a prezzo record

22—Giu—2021 / 10:47 AM

In Fast & Furious, la prima cosa che conta è “la famiglia”. La seconda, indubbiamente, sono le auto: se al pubblico generalista possono sembrare tutte piuttosto simili, per quanto sgargianti nei loro colori accesi e le loro linee sportive, gli appassionati del genere sono molto attenti ai vari modelli presenti in ogni film. Una delle più famose è stata ora battuta all’asta a un prezzo record.

550 mila dollari statunitensi è infatti la cifra per la quale è stata venduta la leggendaria Toyota Supra utilizzata nei primi due film della saga con Vin Diesel e Paul Walker. Si tratta di una cifra altissima, dovuta a un insieme di fattori.

Si tratta di un pezzo “d’epoca” risalente originariamente al 1994, sebbene modificato e aggiornato in gran parte, rendendolo un vero e proprio modello custom; in più, l’aver partecipato “da protagonista” ai primi due film di F&F ne accresce l’interesse, che schizza alle stesse per il semplice fatto di essere stata l’auto del compianto Paul Walker, piuttosto che quella di un qualunque altro attore della saga.

La custom è stata messa a punto da Eddie Paul del The Shark Shop di El Segundo, California, con un motore twin-turbo 3.0-liter 2JZ-GTE e le grafiche realizzate da Troy Lee Designs.

L’unico “trucco” cinematografico aggiunto nei film? Si tratta in realtà di un’auto col cambio automatico a 4 marce: la leva del cambio che vediamo nei film è finta!

