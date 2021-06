Epic Games regala da oggi Easy Anti-Cheat agli sviluppatori

Epic Games è pronta per combattere la battaglia ai cheat, fornendo gratuitamente Easi Anti-Cheat come parte degli Epic Online Services.

Non è raro che Epic Games decida di investire sul settore dei videogiochi regalando, anche senza chiedere nulla in cambio, materiale di valore. Lo vediamo ogni settimana con i giochi gratis dell’Epic Games Store, ma la novità di oggi riguarda nello specifico chi è a stretto contatto con lo sviluppo dei videogiochi, e da oggi riceverà un grande aiuto da parte di Epic Games.

Parliamo nello specifico del noto servizio Easy Anti-Cheat, amato e odiato dai giocatori allo stesso tempo, che combatte con successo i cheat (seppur a volte con alcune incertezze, accusando giocatori innocenti). Assieme a un software per la chat vocale proprietario di Epic Games, questo fa parte da oggi della suite degli Epic Online Services, completamente gratis e disponibile per essere usata su qualunque gioco.

Come confermato, la suite supporta a pieno tutte le piattaforme, passando per PC, console e mobile, e non dà alcun problema anche quando i titoli multiplayer ospitano delle sessioni cross-platform, un po’ come avviene anche per Fortnite. Il gioco di punta della società fa buon uso di entrambi i servizi in questione, il che testimonia senza dubbio la loro efficacia, agevolando le sessioni di milioni di utenti giorno dopo giorno.

Il fenomeno del cheating è ancora particolarmente diffuso, e mentre la chat vocale di Epic Games potrà rendere più veloce la comunicazione fra giocatori, Easy Anti-Cheat è pensato per garantire esperienze di gioco pulite e non frustranti. Considerando che adesso entrambi sono utilizzabili gratis da ogni sviluppatore, sempre più software house potranno valutare queste opzioni per i propri titoli in lavorazione.

Sulla propria pagina dedicata alle FAQ Epic Games ha spiegato che fornisce gratuitamente questi servizi per incoraggiare una migliore adozione di tutte le offerte di Epic, e c’è da dire che l’azienda ce la sta attualmente mettendo davvero tutta per contribuire positivamente nell’ecosistema dei videogiochi.