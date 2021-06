Apple lavora ad un iPhone prodotto usando solo materiali riciclati

Apple vuole produrre i suoi prodotti usando esclusivamente materiali riciclati. "In futuro produrremo iPhone usando solo materiali sostenibili".

La promessa di Tim Cook: “siamo al lavoro per produrre iPhone usando esclusivamente materiali riciclati“. Il CEO di Apple è recentemente intervenuto virtualmente nel corso della Vivatech 2021, importante convention francese dedicata ai temi della tecnologia e dell’innovazione.

Intervistato dal CEO di Brut, Guillaume Lacroix, Cook ha parlato degli obiettivi di Apple sul fronte della sostenibilità ambientale. Oggi Apple usa il 100% di energie rinnovabili per le sue operazioni e ogni anno lavora con i suoi partner per assicurarsi che anche i fornitori raggiungano questo scopo nei loro centri di assemblaggio in Asia.

Ma la prossima mossa riguarda non tanto la fonte dell’energia consumata, quanto l’ecosostenibilità degli stessi prodotti venduti al consumatore finale. Una condizione imprescindibile per rendere Apple un’azienda ad impatto zero entro la fine del 2030.

A quanto apre, un buon prodotto per l’utente può essere anche un buon prodotto per il pianeta. Le due cose non si escludono a vicenda. È questo lo scopo che ci siamo dati

ha detto Tim Cook.

Il CEO di Apple ha spiegato che l’azienda è ancora lontana dal raggiungere i suoi obiettivi, ma che negli anni sono stati fatti degli importanti passi in avanti. Ad esempio, il 40% dell’alluminio usato per i nuovi Mac viene da prodotti riciclati. I nuovi iPhone 12 utilizzano un 98% di materiali rari riciclati.

La controversa scelta di non includere più un caricabatterie nella confezione dei suoi prodotti riflette esattamente questa filosofia e aiuta Apple a ridurre al minimo gli sprechi. Nonostante la nobile causa, la mossa non era piaciuta al Brasile, che ha scelto di multare l’azienda americana.