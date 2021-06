Windows 11: le prime ISO finiscono online, Microsoft prende provvedimenti

In seguito ai numerosi leak di Windows 11 di queste ultime ore, delle vere e proprio ISO del nuovo OS sono finite online, Microsoft non l'ha ovviamente presa bene.

Nella giornata del 24 giugno 2021 sembra che potremo finalmente dare un primo sguardo a Windows 11, quello che pare attualmente essere il nome del nuovo sistema operativo che sostituirà l’ormai rodato Windows 10. Mente alcuni screenshot leakati qua e là in rete ci anticipano alcuni dei dettagli che questo potrebbe offrire al lancio, delle vere e proprie ISO sono state caricate sul web, e Microsoft sta facendo il possibile per combatterle.

La casa di Redmond non si è infatti limitata a segnalare quanto avvenuto, aspettando dei possibili provvedimenti, ma si è affidata nello specifico al Digital Millenium Copyright Act per fare il possibile al fine di bloccare la diffusione delle ISO. Queste permettono all’effettivo di installare il nuovo sistema operativo nelle proprie macchine, e si tratta di conseguenza di materiale davvero gravo, che sta andando ad anticipare fin troppo le novità della società.

Di seguito, la dichiarazione (tradotta) da parte di Microsoft verso il DMCA del 17 giugno 2021:

L’articolo di Beebom.com sta distribuendo una ISO di Windows 11 (con il copyright di Microsoft). Cortesemente rimuovete il loro articolo dalla ricerca. È una copia leakata della versione non rilasciata di Windows 11.

Come confermato sulle pagine di pagine di WindowsCentral, la ISO che sta attualmente finendo in rete non è il vero e proprio sistema operativo completo, ma una build di maggio ormai con ancora diverse implementazioni mancanti, utilizzata presumibilmente per alcuni testi.

I leaker si sono spinti apparentemente un po’ troppo in là, e questa volta Microsoft non ha intenzione di chiudere un occhio, nonostante il reveal sia particolarmente vicino. Anche se scopriremo presto cosa ci attenderà nel mondo di Windows per i prossimi anni, non sappiamo ancora quando il nuovo OS verrà ufficialmente rilasciato, anche se diversi leak parlano di ottobre 2021. Di conseguenza, pare che queste ISO stiano anticipando all’effettivo delle novità ancora piuttosto lontane per il pubblico.