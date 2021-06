The Flash: nuove foto dal set londinese, con Michael Keaton / Bruce Wayne

Ieri vi abbiamo mostrato le prime foto e i primi video trapelati dal set londinese di The Flash: la capitale britannica, difatti, funge da stand-in per Central City nel nuovo film di Andy Muschietti e, mentre ieri abbiamo avuto prova della presenza in scena della nuova Supergirl interpretata da Sasha Calle, oggi abbiamo conferma del fatto che le stesse scene vedranno anche la presenza del Bruce Wayne di Michael Keaton.

First look #michaelkeaton on #TheFlash

This is his car, not Affleck’s, and I hear this is from the end of the movie and he’s now permanently in the #DCEU

Video tomorrow with full breakdown of all these set pics! pic.twitter.com/pO38KSIUUJ

— Grace Randolph (@GraceRandolph) June 20, 2021