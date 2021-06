Shazam! Fury of the Gods: prima foto in costume per la Shazam Family

Il regista David F. Sandberg ha pubblicato uno bellissimo scatto della formazione della Shazam Family di Shazam! Fury of the Gods, attualmente in fase di riprese.

Nonostante l’uscita sia prevista solo fra due anni (precisamente il 2 giugno 2023) per le riprese di Shazam! Fury of the Gods Warner Bros. ha giocato d’anticipo e dunque cast e crew sono già sul set: il regista David F. Sandberg ha quindi provveduto a dare un interessante antipasto ai fan DC con una bella foto dietro le quinte della Shazam Family.

Don’t know how long we can keep the new suits from leaking so here’s a pic I took the other day pic.twitter.com/41wStJ6oe2 — David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021

Non so per quanto a lungo potremo tenere i nuovi costumi al sicuro da leak quindi ecco una fotina fatta l’altro giorno

ha affermato su Twitter.

Nella foto vediamo il protagonista Zachary Levy e il resto della sua “family” in versione trasformata, interpretata da Adam Brody, Meagan Good, Ross Butler, D. J. Cotrona e Grace Fulton. Proprio qui abbiamo una piccola curiosità che ha subito scatenato i fan: nel primo film, difatti, la versione adulta e supereroica del personaggio di Mary era interpretata da Michelle Borth, ma la produzione ha deciso che oramai Grace Fulton fosse adulta abbastanza per poter interpretare entrambe le versioni del personaggio.

Yes, Grace now plays both parts. But her hair and makeup is slightly different when she’s super so nobody will ever recognize her. Hey, it works for Wonder Woman! https://t.co/suaG3vaEZw — David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021

Sì, Grace ora interpreta entrambi i ruoli. Ma i suoi capelli e il makeup saranno leggermente differenti quando è “super” così nessuno la riconoscerà. Hey, con Wonder Woman funziona!

Tra le altre cose, se vogliamo fare un raffronto diretto possiamo notare principalmente due cose: i colori sono ben più scuri e le muscolature meno accentuate, con una trama dei costumi che li rende più simili a quelli delle ultime iterazioni cinematografiche di Superman o Wonder Woman rispetto a prima. Il che, se vogliamo, è strano, dato che dubitiamo ci saranno riferimenti ai componenti della Justice League, perlomeno nella loro forma “attuale” e sappiamo già per certo non ci sarà Supes neanche per un singolare cameo come per il primo film.

Non abbiamo, per il resto, molto altro a cui aggrapparci sulla trama del film e i suoi personaggi, ma confidiamo in nuovi spoiler dal set molto presto.

Leggi anche: