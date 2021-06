Microsoft punta sul cloud e assume personale per giochi dedicati

La co-creatrice di Portal è stata assunta da Microsoft per gestire lo sviluppo dei giochi dedicati al sistema di cloud dell'azienda.

Sin dall’arrivo del cloud di Microsoft, l’azienda ha fatto il possibile per arricchire il palinsesto di titoli che girano sui vari dispositivi degli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Quest’oggi troviamo da parte della casa di Redmond una nuova assunzione, pensata per puntare al meglio su questa tecnologia e gestire i nuovi titoli che verranno realizzati con l’obiettivo specifico di valorizzare l’infrastruttura.

Ad entrare nella famiglia di Xbox Game Publishing è Kim Swift è una sviluppatrice particolarmente nota, con un curriculum tra l’altro del tutto invidiabile. Parliamo infatti della co-creatrice di Portal, che prima di entrare a tutti gli effetti nell’organico della casa di Redmond come senior director ha avuto modo di collaborare anche con Stadia, questa volta con il ruolo di design director. Fra gli altri traguardi della donna troviamo anche la serie di Left 4 Dead, e dei periodi presso Airtight Games, Amazon e EA Motive.

Di seguito la dichiarazione di Peter Wyse (capo di Xbox Game Studios Publishing) rilasciata a Polygon dopo la conferma dell’assunzione di Kim Swift all’interno della famiglia Xbox:

Kim costruirà un team basato su nuove esperienze nel cloud, qualcosa che supporti la nostra missione di portare i giochi Xbox per connettere 3 miliardi di giocatori nel giocare i nostri titoli

Nel corso degli scorsi mesi abbiamo già avuto modo di scoprire diversi dettagli della strategia di Microsoft in merito all’ampliamento del proprio servizio di Cloud, che punta ad arrivare su pressoché tutti i dispositivi (dalle TV ai PC), e sembra verrà integrato anche in del nuovo hardware dedicato.

Non sappiamo ancora quali giochi potrebbero riuscire ad ampliare nello specifico il catalogo di titoli del cloud, e non ci resta che prestare particolare attenzione a quello che questa esperta sviluppatrice potrà proporci nel corso dei prossimi mesi. Sembra si tratti di esperienze particolarmente inclusive, realizzate con il fine di far sentire a loro agio giocatori da tutto il mondo e creare condivisione grazie alle potenzialità del servizio.