ISS, due astronauti hanno completato una passeggiata nello Spazio durata sei ore

21—Giu—2021 / 8:43 AM

Gli astronauti Thomas Pesquet (Francia, ESA) e Shane Kimborugh (USA, NASA) sono tornati nella tarda sera di domenica all’interno della Stazione spaziale, dopo una passeggiata nello Spazio di circa sei ore conclusa con successo. I due astronauti erano stati incaricati di installare alcuni nuovi pannelli solari all’esterno dell’ISS.

In totale, dovranno venire montati sei nuovi pannelli solari di ultima generazione. Alimenteranno l’ISS aprendo le porte a nuove opportunità in termini di progetti scientifici. I pannelli avranno un ciclo vita di circa 15 anni. Nella giornata di ieri gli astronauti hanno montato la prima unità.

Si è trattato di un importantissimo lavoro di squadra, non potrei essere più felici del ritorno a bordo assieme a Kimborough

ha twittato l’astronauta francese Thomas Pesquet al termine dell’operazione. I pannelli solari sono stati trasportati all’interno dell’ISS ad inizio giugno, la consegna è stata effettuata da un volo della SpaceX senza equipaggio. I pannelli misurano 19 metri e la prossima unità dovrebbe venire montata questo venerdì.

La passeggiata nello spazio dei due astronauti non è stata priva di difficoltà. La tuta dell’astronauta della NASA Shane Kimborugh ha dato più di qualche problema, con il display che ha interrotto in diverse occasioni la comunicazione dei dati, per poi mostrare un insolito picco nei valori della pressione.