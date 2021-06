Eternals: Gemma Chan parla del suo interpretare due personaggi diversi nel MCU

Gemma Chan è una dei pochi che può vantarsi di avere avuto un doppio ruolo nell'MCU, sia in Eternals che in Captain Marvel: ecco le sue considerazioni in merito.

Apparire in un blockbuster (soprattutto in uno targato Marvel Studios) può dare un boost notevole alla propria carriera attoriale in termini di popolarità e ingaggi potenziali: riuscire a inanellare più film del genere è un traguardo notevole.

C’è chi è riuscito ad avere un ruolo in Marvel e uno in DC. In pochissimi riescono a essere in più di un film della stessa produzione: solitamente si tratta di particine, ruoli di contorno se non comparse,

come nel caso di Laura Haddock, che ha interpretato una fan di Captain America in The First Avenger e poi la madre di Peter Quill in Guardiani della Galassia.

Gemma Chan, tuttavia, ha effettuato un vero e proprio upgrade, passando dall’essere un villain di secondo piano in Captain Marvel (dove era Minn-Erva) all’essere protagonista in Eternals nel ruolo di Sersi.

Un ruolo decisamente prominente in un cast pieno di star: stando a quanto ha riferito tempo fa Kevin Feige, boss dei Marvel Studios: “Se ci fosse un ruolo da leader nel team, sarebbe quello di Sersi”.

E come sta vivendo questo passaggio l’attrice londinese di origini asiatiche?

Mi sento davvero fortunata di essere stata accolta nuovamente nel Marvel Cinematic Universe così velocemente dopo la mia prima apparizione; l’accoglienza è stata davvero calorosa. Mi sento fortunata perché abbiamo avuto molti incroci nelle crew tra i due film quindi c’è stata continuità in quel senso, ma sono progetti completamente diversi, in tempi completamente diversi, e i personaggi sono diversi.

Cosa senza dubbio vera: sarà molto diverso lo screen time dei due personaggi, così come il ruolo nella storia.

