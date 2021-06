Cyberpunk 2077 torna su PlayStation Store, ma è sconsigliato su PS4

CD PROJEKT RED ha annunciato il ritorno della versione PlayStation 4 sullo Store di Cyberpunk 2077, titolo giocabile anche su PlayStation 5 in retrocompatibilità.

CD PROJEKT RED ha annunciato il ritorno della versione PlayStation 4 sullo Store di Cyberpunk 2077, gioco uscito l’anno scorso e ora, dopo essere stato rimosso per i molti problemi, ritornato disponibile per l’acquisto. Il titolo è anche giocabile su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità.

Rimosso originariamente per i molti bug che presentava, il titolo adesso è riacquistabile dagli utenti. Ovviamente, visto che il gioco girerà sulla nuovissima PlayStation 5, sulla PlayStation 4 Pro e sulla PlayStation 4, un disclaimer è presente per evidenziare come il titolo sulla PS4 abbia ancora problemi.

Gli utenti potrebbero continuare a riscontrare alcuni problemi di prestazioni con l’edizione PS4 mentre CD PROJEKT RED lavora ulteriormente per migliorare la stabilità su tutte le piattaforme. Giocare su PS4 Pro e PS5 offrirà la migliore esperienza di Cyberpunk 2077 su console PlayStation.

Se quindi la piattaforma migliore, tra le PS4, rimane la versione Pro, il gioco girà fantasticamente anche in retrocompatibilità su PlayStation 5. CD PROJEKT RED ci tiene a precisare però che, nella seconda metà del 2021, arriverà un aggiornamento gratuito che permetterà di giocare ad una versione dedicata alla Next-Gen, con tutte le migliorie del caso.

Cyberpunk 2077, gioco ispirato al famoso GDR cartaceo, ci mette nei panni di V, personaggio che potremo personalizzare come meglio crediamo. Nel corso del gioco ci saranno scelte da fare, che porteranno a trovarsi nelle più disparate situazioni, da scontri a fuoco mortali a discussioni pacifiche risolvibili con un po’ di dialogo.

Al centro del ciclone per le problematiche che il titolo presentava al day one, il gioco ha ricevuto molte patch che hanno permesso limature di vario tipo, atte a rendere il titolo il più giocabile possibile. Con l’arrivo dell’ultima patch, già si vociferava di un possibile ritorno sullo store e ora, finalmente, CD PROJEKT RED ha confermato la ricomparsa sul PlayStation Store del titolo.