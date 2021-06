TSR: l’azienda creatrice di Dungeons & Dragons ritorna sul mercato

L’azienda che ha creato Dungeons & Dragons, TSR, è stata rilanciata nel mercato dopo essere stata riformata dal figlio di Gary Gygax, uno dei co-creatori del progetto. L’azienda si aprirà alla produzione di nuovi giochi di ruolo, oltre che vendere del merchandising brandizzato.

La storia di TSR (che alcuni fan hanno scherzosamente rinominato They Sue Regularly, Fanno Causa Regolarmente) è ricca di cause legali, alcune avviate addirittura da loro stessi cercando di mettere il copyright su parole di uso comune come “dragon” (e alcune leggende parlano addirittura del tentativo sulla parola Nazi per Indiana Jones RPG).

L’azienda nel 1997, dopo un successo ormai in declino, fu venduta a Wizards of the Coast, che continuò ad utilizzare il brand sui prodotti di Dungeons & Dragons fino al 2000, ovvero la terza edizione del famoso GDR. Il marchio poi nel 2012 venne lasciato cadere, permettendo la nascita di TSR Games, dove lavorarono anche due dei figli di Gary Gygax.

L’azienda venne però abbandonata da loro due dopo una disputa legale su Gygax Magazine tra la loro compagnia e la vedova di Gygax. TSR Games adesso continua ad operare con le pubblicazioni legate a Top Secret RPG, mentre la nuova TSR rifondata da E. Gary Gygax Jr. si concentrerà su nuovi progetti.

Il figlio di Gygax sarà il Vice Presidente Esecutivo, e l’azienda avrà base a Lake Geneva, cittàche ospitò l’originale compagnia. Il core business sarà ovviamente la produzione di giochi di ruolo, anche se non mancherà produzione e vendita del merchandising brandizzato TSR. Rimane dubbio ancora il logo di questa rifondata TSR, considerato che quello storico è stato già preso e utilizzato da TSR Games.

Uno dei progetti in cantiere nella nuova TSR è GiantLands, un GDR di Stephen E. Dinehart IV e James M. Ward ambientato su una terra devastata (avviato nel 2019 con un Kickstarter). L’azienda gestirà anche il Dungeon Hobby Shop Museum, situato nel vecchio ufficio della TSR, sempre Lake Geneva.

La nuova TSR ha infine assunto anche alcuni dei dipendenti storici, tra cui Jeff R. Leason (che ha scritto l’avventura classica di D&D “Il Santuario Nascosto di Tamoachan”) e Larry Elmore (che si occuperà della parte artistica di GiantLands).