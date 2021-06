Fast & Furious: la figlia di Paul Walker potrebbe entrare nel cast?

In una recente intervista, Vin Diesel lascia aperte varie possibilità per il franchise, compreso l'arrivo nel cast di Meadow, la figlia del compianto Paul Walker.

Il rapporto tra i membri del cast di Fast & Furious è qualcosa di molto importante e sentito: sappiamo che Vin Diesel, in particolare, ha molto sofferto per la morte di Paul Walker, avvenuta per colpa di un incidente nel 2013. All’epoca, le riprese del settimo capitolo della saga subirono ritardi e modifiche per consentire di adattare la storia alla tragica sorte di uno dei suoi protagonisti: tra questi cambiamenti annoveriamo, chiaramente, l’intervento dei fratelli di Walker, Caleb e Cody, come stand-in per alcune scene di raccordo.

Diesel, dopo la morte del collega e amico fraterno, ha dato il nome Pauline alla sua terza figlia (nata nel 2015) e ricoperto il ruolo di padrino per l’unica figlia di Walker, Meadow Rain, che era all’epoca quindicenne e ora, a 23 anni, è una modella affermata.

Intervistato da E! News, l’attore americano ha ricordato lo sgomento iniziale della produzione:

Quando è occorsa la tragedia, nel 2013, abbiamo fermato le riprese di F&F 7 per circa cinque mesi perché stavamo ragionando su cosa dovessimo fare, mentre elaboravamo il lutto. E lo studio ha accettato una decisione coraggiosa, ovvero permettere al personaggio di esistere nella nostra mitologia. Abbiamo cominciato questo franchise insieme. E insieme, abbiamo iniziato una fratellanza. La nostra fratellanza sopravviverà a questo franchise.

Vin Diesel ha, inoltre, risposto riguardo alla possibilità che Meadow appaia, in qualche modo, nei prossimi film della saga.

Non escluderei nulla. Senza anticiparvi nulla di Fast 10, diciamo solo che nessuna possibilità è esclusa.

Fast 9, lo ricordiamo, arriverà dal 18 agosto al cinema, con delle anteprime nazionali per il pubblico previste per il 3 e 4 agosto.

Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora.

Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent.

