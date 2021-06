Euro 2020: Italia Galles, dove vederlo in streaming 4K HDR

Scopriamo come vedere la nuova partita dell'Italia degli Euro 2020 in streaming, durante la quale dovrà vedersela proprio con il Galles.

Il gran giorno è finalmente arrivato, quest’oggi potremo vedere la nuova partita dell’Italia durante questo concitato campionato Euro 2020. Dopo gli ottimi risultati della nostra squadra, questa volta l’Italia si troverà contro il Galles, e la speranza è che riesca di nuovo ad aggiudicarsi la vittoria per mantenere la sua posizione particolarmente invidiabile. La partita si terrà quest’oggi, 20 giugno 2021, allo Stadio Olimpico di Roma, e vogliamo spiegarvi nello specifico come ammirare l’incontro in streaming.

Partendo con Rai, confermiamo che anche questa volta avrete modo di guardare la partita in chiaro su Rai 1, e in 4K su Rai 4K grazie a Tivùsat. Il servizio di streaming gratuito Rai Play resta disponibile e perfetto anche per quest’occasione dopo l’ultimo incontro.

Parlando di Sky, avrete modo di ammirare questa partita con ampio della terza giornata del gruppo A su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Sky Q Satellite permetterà una visione in 4K HDR, ma l’incontro sarà disponibile anche su Sky Go. Attraverso uno degli abbonamenti di Now TV potrete ammirare al contempo gli Europei.

Resta ovviamente a voi scegliere come guarda il nuovo incontro fra Galles e Italia per questi Euro 2020, e per fortuna l’offerta gratuita della Rai è alquanto valida per questi Euro 2020.

Pur essendosi già guadagnata un posto agli ottavi, l’Italia ha quest’oggi l’obiettivo di non perdere contro il Galles per confermare il primo posto nel girone. Considerando gli ottimi risultati ottenuti fino a oggi, non ci resta che sperare in un esito positivo per la squadra nostrana. Il Galles è riuscito dal canto suo a vincere contro la Turchia con un punteggio di 0-2.

Specifichiamo che l’incontro si terrà in contemporanea con l’ulteriore partita che vedrà invece confrontarsi Svizzera e Turchia dello stesso girone. Restiamo in attesa di scoprire in che modo si evolveranno le partite per capire quali saranno gli effettivi prossimi incontri.