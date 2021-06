Black Widow: il nuovo poster, gli spot e… le barzellette di David Harbour

Il 9 luglio arriverà Black Widow su Disney+, preceduto dall’uscita nelle sale un paio di giorni prima, il 7: gli asset pubblicitari si moltiplicano e ve oggi ve ne mostriamo qualcuno tratto dall’account ufficiale del film su Twitter.

On July 9, it's time to experience her story 🕷️ Check out the first in a series of posters inspired by Marvel Studios' #BlackWidow. Art by @AdStothard. Tickets and pre-orders available now. https://t.co/cWeQKM9BPl pic.twitter.com/hbOGNPV0uQ — Black Widow (@theblackwidow) June 18, 2021

Partiamo da questo stupendo poster che vede Natasha vs Taskmaster; a quanto pare è solo il primo di una serie di locandine alternative; questo in particolare è realizzato dall’artista Adam Stothard.

Abbiamo, inoltre, due spot con del footage inedito tutto da scoprire:

Get ready for the movie event of the Summer. 🍿 Marvel Studios' #BlackWidow is now available for tickets and pre-orders. Experience it July 9. https://t.co/sHNTjtkdSk pic.twitter.com/ej5cknFr1R — Black Widow (@theblackwidow) June 17, 2021

Infine, vi lasciamo a una featurette con l’attore David Harbour che tenta di far ridere (con alterne fortune) Florence Pugh e Scarlett Johansson.

.@DavidKHarbour + Dad Jokes = 😂 Marvel Studios' #BlackWidow is now available for tickets and pre-orders. Experience it July 9. https://t.co/cWeQKLS0qL pic.twitter.com/S48CMA8O5m — Black Widow (@theblackwidow) June 20, 2021

Nel film targato Marvel Studios, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha, Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è il primo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel e arriverà nei cinema italiani il prossimo 7 luglio, seguito il 9 dalla possibilità di vederlo su Disney+ aderendo all’offerta Accesso VIP.

