YouTube: in arrivo il picture-in-picture su iPhone e iPad

Presto l’applicazione YouTube su iOS (iPhone e iPad) inserirà la funzionalità di picture-in-picture, permettendo di vedere un video mentre si svolgono altre azioni sul dispositivo. Questa funzione, che sarà disponibile in futuro per tutti, arriverà prima per gli utenti premium.

La funzione di picture-in-picture, come dice il nome, permetterà di vedere video mentre si fanno altre azioni sul dispositivo mobile: la feature che da la possibilità di utilizzare il picture-in-picture in realtà è disponibile da tempo su iOS (si parla della versione 9 per iPad e 14 per iOS), ma solo adesso YouTube la sta utilizzando per inserirla nella sua app.

Mentre parliamo, in America intanto gli utenti premium stanno testando la funzionalità, ma un portavoce dell’azienda ha confermato che arriverà per tutti gli utenti. Non esiste ancora una tempistica effettiva, ma il problema sembrerebbe legato a qualcosa riguardante l’ottimizzazione.

Nel tempo infatti, gli utenti iPad hanno potuto usare questa funzione tramite Safari, mentre a tratti è comparsa anche su iPhone. Purtroppo però mai, almeno fino ad ora, era stata rilasciata definitivamente.

Per gli utenti Android questa funzione esiste da anni: qualunque smartphone basato su quel sistema operativo riesce da tempo ad applicare la picture-in-picture senza problemi. Con tutta probabilità, entro quest’anno anche i possessori di iPhone e iPad potranno testarla con mano, definitivamente.

Questa funzione, abbreviata spesso con PiP, di base colloca il video in visione in uno degli angoli dello schermo, permettendo intanto di fare altro. La finestra potrà essere inoltre mossa senza problemi, allargata o rimpicciolita a piacimento e riaperta per tornare nell’app con un paio di tocchi.

Non ci resta che attendere quindi la conferma dell’arrivo, anche in Europa, di questa funzione di YouTube, così da rendere anche i possessori di iPhone e iPad a tutti gli effetti multitasking mentre osservano un video sulla nota piattaforma di video sharing.