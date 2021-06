Xiaomi Mi 10T e 10T PRO: tutte le novità dell’update a MIUI 12.5

Finalmente, Xiaomi ha iniziato da tempo implementare l’update MIUI 12.5 per i suoi dispositivi, iniziando un processo (presumibilmente ancora non molto lungo) e introducendo le novità man mano sulle varie famiglie di telefoni. Quest’oggi è il turno di Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, che si arricchiscono anche in questo caso con moltissime novità, le quali arrivano assieme alla risoluzione di diverse problematiche.

Entrambi i telefoni hanno ricevuto insieme l’aggiornamento, il quale è attualmente disponibile per le varianti EEA con numero V12.5.1.0.RJDEUXM, fra cui rientra anche l’Europa. Di conseguenza, dovreste poter già essere in grado di scaricare l’update e migliorare le performance del vostro device.

Scopriamo di seguito tutte le novità dell’update MIUI 12.5 dedicato agli Xiaomi Mi10T e Mi10T Pro:

Tutti gli smartphone sono attualmente più veloci grazie ai miglioramenti di questo aggiornamento

La risposta ai gesti è ora divenuta istantanea

I dispositivi hanno ora un potere di rendering 20 volte maggiori, e ci sono quindi pochi limiti a quello che è possibile visualizzare su schermo

MIUI è stato ottimizzato per risultare più leggero, veloce e durevole

Un nuovo gesto funge da scorciatoia per creare note, task ed estratti ovunque

Gli estratti salvano testo, URL e immagini nelle note semplicemente con qualche tocco

Il layout dinamico porta la tipografia nelle note su un nuovo livello

È possibile ora comporre mappe mentali con strutture complesse

Nuovi strumenti per scarabocchi e sketch

Premi su uno sketch e mantieni per aggiustare automaticamente i tratti

Abbiamo a che fare con una carrellata di novità ufficiali per nulla trascurabili, che non rivoluzionano ovviamente il sistema, ma forniscono interessanti feature a questi due smartphone e migliorano sensibilmente le loro performance per quanto concerne il rendering, aggiungendo anche alcuni piccoli comodi comandi.

Vi ricordiamo che – nel caso in cui l’aggiornamento non fosse ancora disponibile per voi – il telefono vi avvertirà della possibilità di eseguire l’upgrade con una notifica dedicata, e a quel punto non vi resterà che scaricare e installare il tutto per fruire delle novità appena elencate.