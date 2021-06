Snapachat rimuove il filtro con tachimetro, l’accusa: “nel 2017 ha causato un incidente mortale”

Snapchat rimuove il controverso sticker con il tachimetro. I ragazzi lo usavano per filmare le bravate in macchina, nel 2017 aveva provocato la morte di un 17enne.

Snapchat elimina lo sticker con il tachimetro, dopo che in passato era stato accusato di aver causato diversi incidenti stradali trai giovanissimi. Lo sticker registrava in tempo reale la velocità tenendo conto della posizione dell’utente sul GPS.

Snapchat lo aveva già modificato diversi anni fa. La velocità massima mostrata dallo sticker si fermava a 35 miglia per ora (50Km/h), in modo da disincentivare la guida spericolata. Poi il social aveva anche aggiunto un messaggio d’avviso: non registrate video mentre siete al volante.

La feature esisteva dal 2013, mentre nel 2017 le forze dell’ordine lo avevano accusato di essere la causa principale di un incidente mortale che era costato la vita ad un ragazzo di 17 anni, in Winsonsin. Il giovane aveva registrato una storia dove lo si vedeva viaggiare ad una velocità superiore ai 123 mph (quasi 198 Km/h). Poco dopo la pubblicazione della clip, il ragazzo si era schiantato contro un albero, perdendo la vita. Con lui erano morti anche altri due coetanei, tutti passeggeri dell’auto.

Un portavoce di Snapchat, giustificando la decisione di rimuovere il filtro, ha spiegato che la feature aveva perso la sua popolarità e ormai non lo usava quasi nessuno. «Oggi gli utenti non lo usano più e, alla luce di ciò, abbiamo deciso di rimuoverlo completamente», fa sapere l’azienda.