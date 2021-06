Pixel Buds A-Series: disponibili ora le nuove cuffie targate Google

Nel corso degli anni è stato usuale che Google mettesse più di una volta un piede in tante scarpe, cercando di competere in diversi ambiti, dalla tecnologia al mondo del gaming, e questa volta l’azienda si è spinta verso il mondo delle cuffie Bluetooth facendo un ulteriore passo in avanti grazie al suo nuovo prodotto.

Parliamo delle Pixel Buds A-Series di Google, finalmente disponibili per l’acquisto a partire da 99€ con spedizione gratuita. L’articolo si pone all’utenza con un prezzo particolarmente competitivo se si pensa alle feature che vengono offerte, sia per quanto concerne l’ascolto che le comunicazioni, cercando di offrire delle funzionalità tipiche dei prodotti high-end a un prezzo relativamente contenuto.

Parliamo infatti di cuffie bluetooth pensate per offrire un suono cristallino, con anche un occhio di riguardo per l’ambito musicale, e in grado di regolare automaticamente il volume in base all’ambiente in cui l’utente si trova in ogni determinato momento.

Viene indicato dall’azienda stessa che è possibile sfruttarle al meglio in pressoché qualunque occasione, in quanto durante la comunicazione si focalizzano sulla voce e fanno il possibile per eliminare altri rumori indesiderati, permettendo quindi chiamate anche in luoghi affollati e rumorosi.

Viene ovviamente anche considerato l’ambito degli allenamenti, e l’azienda ha pensato bene di permettere l’utilizzo di ogni comando semplicemente attraverso il tocco. È stata impiegata una struttura atta a non far restare ferme le cuffie all’interno dell’orecchio in pressoché qualunque occasione, al fine di evitare cadute indesiderate, con il tutto che è anche certificato per la resistenza ad acqua e sudore.

Com’era facile immaginare, le Pixel Buds A-Series sono pienamente compatibili con l’assistente vocale di Google, e permettono di effettuare ricerche e impartire i soliti comandi durante l’utilizzo. Sul lato della batteria, troviamo dichiarate ben 5 ore di autonomia per quanto concerne l’ascolto, e 2,5 invece in caso di comunicazioni.

Considerando il prezzo di lancio, sembra che questa volta sia alquanto difficile lamentarsi dell’offerta, che risulta in linea con il mercato e potrà senza dubbio accontentare molteplici utenti.