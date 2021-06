Oculus Quest 2 si aggiorna: 120hz e altro con l’update v3

Avevamo già avuto la scorsa settimana delle piacevoli anticipazioni in merito a quello che presto il visore Oculus Quest 2 avrebbe permesso con il nuovo aggiornamento v30. Facebook ha svelato quest’oggi tutti i dettagli ufficiali dell’update, facendo chiarezza sulle novità e sui vari miglioramenti adesso disponibili all’interno del sistema stand-alone.

La principale novità riguarda il supporto ai 120 Hz per Oculus Link e Air Link di Oculus con Quest 2. Accedendo alle impostazioni e recandosi nella sezione Funzioni sperimentali è possibile recarsi nella scheda dispositivi e attivare questa fantastica feature.

Trattandosi di una novità appena introdotta, un bug sta impedendo ad alcuni giocatori che non hanno attivato i 120 Hz su Oculus Quest 2 di giocare a pressoché ogni opera, bloccando in maniera anomala l’applicazione su PC. Stando a quanto dichiarato, sembra sia sufficiente cambiare la frequenza nelle impostazioni sperimentali per risolvere il problema.

Per quanto concerne l’audio, troviamo ora la possibilità di passare il microfono fra Chat di gioco e Party molto velocemente attraverso il menù dedicato, selezionando quindi chi potrà sentire la voce dell’utente. Viene anche ora garantita la possibilità di registrare l’audio del microfono per i video e durante il mirroring in VR. È migliorato in genere l’intero sistema di multitasking del visore, e viene ora data all’utente la possibilità di utilizzare diverse app 2D nella Home (vale anche per Quest 1).

È stato inserito un ulteriore filtro dedicato alla correzione dei colori nella sezione Accessibilità delle Impostazioni, e una feature che permette di regolare l’altezza, permettendo quindi di visualizzare lo schermo a un’altezza diversa, il che è particolarmente comodo per chi decide di giocare seduto.

Sulle pagine ufficiali è stato confermato che è attualmente in lavorazione il tema chiaro per i visori Quest, ed è possibile accedervi anche in questo attraverso le funzioni sperimentali presenti nelle impostazioni.