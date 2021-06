Matrix 4: Laurence Fishburne assicura di non essere nel film

Uno dei simboli della saga di Matrix è il personaggio di Morpheus interpretato da Laurence Fishburne, ma l’attore sembra aver assicurato che lui in Matrix 4 non ci sarà. Durante un’intervista con Jake Hamilton, Fishburne ha garantito che non sarà tra i protagonisrti del film.

Queste sono le parole su Twitter di Jack Hamilton che ha parlato del non coinvolgimento di Laurence Fishburne in Matrix 4:

‘Non sono stato coinvolto’ mi ha risposto. Ma non posso credere che Laurence Fishburne non possa esserci in Matrix 4, lui però ha garantito che il suo Morpheus non ci sarà.

Si tratta di una strategia o sarà tutto vero? Lo scopriremo prossimamente. Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff.

Lo stesso Reeves ha detto del nuovo film: