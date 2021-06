LEGO House, la versione digitale presente in Flight Simulator 10

Nella giornata di ieri è stato reso disponibile il Nordic Update per il famoso simulatore di volo targato Microsoft, Flight Simulator 10, che va ad aggiornare tutta quella zona di mondo compresa fra Danimarca e Scandinavia (in particolare Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda) e, ovviamente, non poteva mancare Billund con la sua LEGO House.

Come si vede dal trailer infatti, l’aereo sorvola il centro di Billund dove sorge la LEGO House e qualche secondo dopo vola in mezzo alle pale del parco eolico realizzato sempre da LEGO per l’efficientamento energetico.

Dal breve video, però, non si vede se nell’update è compreso anche il LEGO Campus, ovvero la nuova zona lavorativa in cui si trasferiranno più di 2000 dipendenti LEGO entro la fine dell’anno in corso.

Il nuovo campus, progettato da C.F. Møller Architects, come si vede da Google Maps è situato nelle immediate vicinanze della LEGO House, su una superficie di 54000 mq., e, nel video, rimane subito sotto alla posizione dell’aereo.

L’update disponibile dal 17 giugno è il World Update 5 ed è completamente gratuito per i possessori di Microsoft Flight Simulator, portando con sé miglioramenti a 100 aeroporti, 78 punti di interesse e panorami ulteriormente arricchiti con una rielaborazione generale da parte degli sviluppatori rispetto alle mappe di base.

