Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox Series X/S il 27 luglio

14—Giu—2021 / 9:11 AM

Dopo tanta attesa, finalmente Microsoft Flight Simulator farà il suo debutto sulle console di Microsoft. Il simulatore arriverà su Xbox Series X e Series S il prossimo 27 luglio. Sarà disponibile fin dal lancio sull’Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. Non arriverà su Xbox One, il che ci stupisce fino ad un certo punto.

Sarà interessante vedere come l’ambizioso gioco si comporterà su console, dato che parliamo di uno dei titoli – a livello di ‘consumo’ di CPU e GPU – più impegnativi dell’attuale mercato videoludico. Durante la conferenza Xbox – Bethesda di ieri, Microsoft ha mostrato un gameplay trailer della versione console di Microsoft Flight Simulator. Nota a margine, nei prossimi mesi arriverà anche una nuova espansione dedicata al celebre film cult ‘Top Gun‘.

Jorg Neuman, a capo del team dietro a Flight Simulator, aveva già detto esplicitamente che il passaggio da PC a console avrebbe imposto un lavoro di ottimizzazione piuttosto estensivo. Non sappiamo ancora, ad ogni modo, se e quali rinunce riguarderanno la versione console di Microsoft Flight Simulator.

Come detto, il gioco arriverà su Xbox Series X / S il prossimo 27 luglio, sarà interessante leggere le prime recensioni per scoprire come si comporta il titolo di Asobo Studio sulle console di nuova generazione.

