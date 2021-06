Windows 11, in rete i primi benchmark dettagliati dalla versione leaked

In attesa di scoprire le novità che verranno svelate da Microsoft nella giornata del 24 giugno, abbiamo potuto dare quest’oggi un primo sguardo a un benchmark di Windows 11. Le pagine di Hothardware hanno infatti riportato nuovi screenshot mostrando il sistema operativo all’opera con le prime sfide.

C’è da considerare ovviamente che i risultati saranno senza dubbio differenti dall’esperienza finale che noi utenti ci troveremo a provare, in quanto l’intero OS è ancora in sviluppo, e non è neanche addirittura confermato il suo nome. Microsoft ha infatti parlato fino a oggi del “futuro di Windows”, e siamo ancora in attesa di scoprire come questo si presenterà al mondo.

Per le prove sono stati utilizzati i software: GeekBench 5, PCMark 10, Speedometer 2.0, Cinebench R23 e 3DMark Night Raid. La redazione di Hothardware ha scelto di impiegare per l’occasione due sistemi diversi, un DELL XPS 13 9300 con Intel Core i7-1065G7 e un Lenovo IdeaPad Slim 7 con AMD Ryzen 7 4800U, testando quindi il tutto con entrambe le principali marche di CPU.

I benchmark mostrati ci mostrano un risultato a primo acchito davvero niente male, sempre considerando che si tratta di una piattaforma ancora nel bel mezzo dello sviluppo, al contrario dell’ecosistema di Windows 10 ormai efficiente e stabile da molteplici anni. Il tutto è stato ovviamente messo in paragone.

In linea di massima, Windows 10 ha avuto sempre – o quasi – la meglio, ma non si è trattato di risultati disastrosi se confrontati alla controparte di Windows 11. Questo risulta infatti già abbastanza efficiente per quanto concerne le principali feature, e ulteriori modifiche da parte di Microsoft potranno migliorare nel corso dei prossimi mesi la situazione, cercando di portare la nuova piattaforma a un livello superiore.

Considerando che si è trattato di benchmark effettuati su una versione di prova, è anche possibile che lo sviluppo sia già in fase più avanza di quanto abbiamo potuto ammirare quest’oggi, ma dovremo aspettate la conferenza ufficiale del 24 giugno prima di poter finalmente dare uno sguardo approfondito all’OS.