WhatsApp, la beta introduce novità sui Messaggi Effimeri e grafica

WhatsApp ha inserito interessanti novità riguardanti lo stile grafico e i Messaggi Effimeri sulla nuova beta rilasciata in giornata.

WhatsApp beta si è aggiornato con la versione 2.21.13.2, ed è già disponibile per tutti gli utenti iscritti al programma e pronti a testare le nuove funzionalità ancora in fase di sviluppo, che seppur non rivoluzionare potranno senza dubbio migliorare l’esperienza degli utenti.

Per chi volesse cogliere al balzo l’opportunità, è sufficiente recarsi al link dedicato ed entrare a far parte del programma beta, al fine di ottenere fin da subito le novità trattate in questo articolo e introdotte con l’aggiornamento 2.21.13.2.

La novità principale riguarda la possibilità di attivare la modalità Messaggi Effimeri per le chat. Questa permette nello specifico di rimuovere automaticamente tutti i contenuti inviati (da entrambe le parti, o nei gruppi) dopo che sono passati ben 7 giorni. C’è da specificare che gli utenti vengono prontamente avvisati della presenza di questo dettaglio, e che in ogni caso rimane possibile salvare quanto inviato in qualunque momento, conservando comunque i backup quando la chat subisce la cancellazione automatica.

Come riportato dai colleghi di WABetainfo, Mark Zuckerberg e Will Cathcart hanno confermato che questa funzionalità verrà all’effettivo introdotta per gli utenti all’interno del prossimo aggiornamento ufficiale e pubblico, e non manca quindi molto prima che tutti possano finalmente utilizzarla.

Per quanto concerne la parte grafica, lo sviluppatore si è preoccupato di rendere i riquadri delle chat leggermente più tondi e gradevoli alla vista (più a forma di bolla), smussati nella parte degli spigoli. Non c’è da preoccuparsi se coloro abituati a utilizzare l’applicazione noteranno delle differenze spiacevoli all’inizio, poiché come sempre si tratta di doversi abituare al leggero cambiamento.

Inoltre, l’aggiornamento della beta ha recentemente introdotto una comoda funzionalità dedicata agli utenti iOS. Si parla del suggerimento automatico di sticker in seguito all’inserimento della prima emoji o parola che si inserisce in un messaggio, ed è perfetta per sostituire al volo quanto digitato.