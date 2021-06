Too Hot to Handle 2: il trailer della serie reality Netflix sui single

Il trailer di Too Hot to Handle 2 è stato da poco diffuso da Netflix: la serie reality arriverà con la sua prima puntata il 23 giugno.

Netflix ha diffuso il trailer dedicato a Too Hot to Handle 2, la seconda stagione della serie reality dedicata ad esplorare il mondo dei single in maniera particolare: dieci persone single si ritrovano in un resort per cercare di affrontare le rispettive tentazioni, e per insegnare loro a creare autentici legami.

Questo è il trailer di Too Hot to Handle 2.

Perciò oltre alle chiare attrazioni fisiche, l’obiettivo del programma è quello di far nascere dei legami emotivi e mentali tra i vari protagonisti. A monitorare la situazione ed a gestire gli ospiti del resort è Lana, un’assistente virtuale.

I concorrenti del gioco inizieranno il loro percorso con 100,000 dollari che verranno a mano a mano scalati quando ognuno di loro supererà certi limiti di contatti fisici. Sarà proprio Lana a intervenire per stabilire le sanzioni e la loro gravità. Ma i single avranno anche la possibilità di riguadagnare i soldi persi.

I concorrenti sono tutti dei giovani ventenni, provenienti da varie parti del mondo: dalla Francia alla Nuova Zelanda, passando per Stati Uniti e Canada. La prima stagione di Too Hot to Handle ha riscosso abbastanza successo da meritare una riconferma. La prima puntata di questo particolare reality verrà trasmessa da Netflix il 23 giugno.